裕日車總經理姚振祥 台美關稅定案將評估引進美規進口車

〔記者楊雅民／台北報導〕裕日車（2227）今天召開法說會，裕日車總經理姚振祥表示，2026年裕日車將評估導入1款歐規進口車，若台美關稅談判結果明朗化，也會評估引進美規進口車，既有車型將陸續推出小改款與特仕車款。

姚振祥表示，受到台美關稅談判遲未明朗，且NISSAN母廠轉型與新產品銜接時程等影響，裕日車整體銷售受到一定影響，今年1~10月NISSAN+INFINITI 雙品牌總銷量達1萬0644輛，較去年同期下滑35.2%，其中4個車型（JUKE、LEAF、ALTIMA、Q50）停售造成銷量下滑4.5%。

他指出，裕日車明年沒有全新的國產車，只有小改款與特仕車，但進口車計畫引進1款歐規的進口車，且隨著台美關稅談判明朗化，也會評估引進美規進口車。

轉投資的東風日產1~9月銷量達41.9萬輛，年減9.4%，已較第1季累計銷量年減29.5%大幅改善，自主品牌汽車受到新能源車擠壓，已透過本土化策略，加快新能源車開發上市對應，首款純電車N7上市即熱賣，上市5個月，累計銷量已達3.8萬輛。

東風日產將融合GLOBAL與LOCAL的經驗和優勢，以「GLOCAL」新模式規劃2025年至2027年將陸續推出10款車型，並規劃2026年第4季起，成車銷售將進軍海外市場，預計將有效推升品牌銷量。

