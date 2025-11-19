壓力好大！台積電美廠季度利潤下降99％ 長期競爭力要靠這製程

隨著台積電位於亞利桑那州的第二座晶圓廠將於明年第2季全面投產，短期獲利將持續承壓。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電位於亞利桑那州的工廠第3季度利潤，較上一季下降了99%。該廠是台積電海外擴張和美國加強國內晶片製造業努力的關鍵部分。

根據台積電第3季財報顯示，其美國子公司實現利潤4100萬新台幣，低於第2季的42億新台幣。相較之下，台積電第3季整體營業利潤達到5007億新台幣，較上季成長8%。

機構投資人預計，隨著台積電位於亞利桑那州的第二座晶圓廠將於明年第2季全面投產，短期獲利將持續承壓。先進製程需要更昂貴的設備和更耗費人力的安裝流程，成本壓力也隨之加劇。

台積電位於亞利桑那州的首座晶圓廠已開始量產，為母公司帶來了投資收益。第2座晶圓廠的3奈米生產線計畫於2027年投產，預計將提升產能利用率，並成為其美國業務成長的關鍵驅動力。

機構投資者表示，在產能達到一定規模之前，獲利能力不太可能得到改善。即將推出的3奈米製程被視為該工廠長期競爭力的關鍵里程碑。

展望未來，未來的製程將需要更多資源，這意味著美國工廠的利潤率可能會繼續低於其他地區。

