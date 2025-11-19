獨家》藍委影射浮報百億元 前中油董座李順欽「憤怒又無奈」：絕對與我無關

前中油董事長李順欽無端遭影射是三接工程款浮報百億元的授意者，吐露心情既憤怒又無奈，盼中油提告、司法釐清還清白。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕中油遭周刊踢爆三接外推工程浮報逾百億元，報導指稱有「錄音檔」，且提及「中油高層」等指證歷歷，國民黨立委羅智強等人更影射是「中油前總經理」；時任總經理、前中油前董事長李順欽接受本報訪問，對於被汙名化指控「感到憤怒，也很無奈」，強調自己與業者分際非常清楚，周刊若有音檔盡快公開，李順欽說，他敢自信、無愧表態，「百分之百跟我無關」。

鏡周刊15日報導，「指示業者抬價錄音曝光 中油三接爆浮報百億經費」，引起立法院關切，17日、19日接連在司法委員會、經濟委員會排定專案審查。

立委羅智強17日質詢時中油董事長方振仁時引用周刊報導，詢問授意「中油不缺錢」的總經理到底是誰？當時方振仁自清，自己是2022年4月12日升任總經理的，那時（三接外推工程）已在請購預算核定的階段。羅智強表示，謝謝你、非常好，原來是「前總經理」，並詢問法務部「要不要約談」，還說既然是前總經理該辦就辦，不要包庇；立委楊瓊瓔、鄭正鈐等人今日質詢也連番追問有無報導錄音檔與授意的總經理到底是誰，讓時任總經理李順欽遭到影射。

李順欽接受本報訪問，希望司法盡速調查清楚，還他與中油公司一個清白，以正視聽。他表示，自己在擔任中油總經理、董事長近7年的時間，「跟業者分際非常清楚」，看到被汙名化的指控，李順欽坦言心情受到影響，且強調兩次，「感到憤怒，也很無奈」。

李順欽說，有看到立法院相關質詢與媒體報導，但怎麼會無端扯到自己，他的心態是「一直希望公司趕快提告」，要展示一個態度，不過尊重中油公司決定。

報導說，中油高層與廠商對話有錄音檔，該高層稱「中油就什麼都沒欠、錢最多」等因而引發社會輿論。李順欽說，「我個人完全沒有私下接觸」、「完全沒有」，「我相信那個錄音帶百分之百跟我無關」，他絕對可以自信、無愧去說。

李順欽強調，不論是三接工程或公投，中油公司、團隊都很賣力在執行政府的重大工程，現在也看到三接上來協助發電，有某種程度貢獻，卻要無端被扯到這些是非之中，希望司法盡快調查清楚、勿枉勿縱。

