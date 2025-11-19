研華瞄準五大策略領域 全面推動AI醫療落地

研華智能醫療事業群資深協理黃滇樺今日表示，全球醫療產業正因AI掀起結構性變革。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）近年加速切入智慧醫療，智能醫療事業群資深協理黃滇樺今日表示，全球醫療產業正因AI掀起結構性變革，研華將以「平台賦能者」為核心定位，整合邊緣運算、可視化設備、智能推車與綠色設計，打造未來五年的智慧醫療藍圖，並鎖定五大關鍵領域推動AI應用落地。

黃滇樺指出，AI從雲端擴展至邊緣，未來基因檢測、病理診斷、影像分析等高運算需求大量依賴AI模型；而在醫護人力短缺情況下，AI預測模型與流程優化工具將是提升照護效率的關鍵。同時，由健保資料、病歷、基因檢測到用藥紀錄等多源數據的整合，使精準醫療與混合虛擬照護可望成為醫院長期採用的策略。另一大轉變則來自醫院營運與資產管理，AI將深度牽動能源管理、資訊系統平台與ESG治理，驅動醫院朝智慧化升級。

黃滇樺說，研華的智慧醫療藍圖聚焦五大重點領域：第一是提升護理效率的解決方案，結合智能推車、流程優化與電子給藥管理；第二是以資通訊技術驅動的智慧手術室，透過顯示技術、影像串流與邊緣AI提升手術室協作；第三是為既有醫療設備加入邊緣運算與AI能力，使傳統設備可被整合與升級；第四是建立清晰分類的醫療AI基礎設施，依運算能力、模型需求提供不同級別的邊緣平台；第五則是醫院基礎設施，包括智能能源管理與綠色設計，協助醫院達成永續目標。

在產品策略上，研華提出四大核心：邊緣化、可視化、可移動化、永續化。邊緣運算部分，依據不同AI模型（機器學習、影像辨識、高效能運算）給予對應的硬體模組；可視化產品則以智慧醫療顯示器為主，可執行影像串流、3D影像輔助與邊緣語言模型分析，特別適用於手術室。可移動化應用以智能推車為主，強調減輕護理負擔、優化設備使用效率；永續方面，研華提出智能電力管理系統，並在所有新醫療產品導入綠色材料與節能設計。

研華也同步打造四大自研解決方案：門診自助機、可整合第三方軟體的智慧病房平台、醫療資產用即時定位系統，以及持續演進的手術室影像平台。搭配從感測器、邊緣硬體到微服務與API串接的系統架構，協助醫院與系統整合商快速部署AI應用。

黃滇樺提到，目前研華已在台灣累積多項落地案例，包括台北榮總的血液透析AI平台、台中榮總的重症ICU AI預警系統，以及成功大學的跨AI應用整合平台。Frank表示，未來醫院的核心變革將來自「數據互通＋AI驅動」，研華將持續以平台化能力擴大醫療生態系。

