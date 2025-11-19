經濟學人稱台幣低匯率釀「台灣病」龔明鑫鬆口：有病的是講我們有病的人

談及台灣病，龔明鑫今表示，「我們是表現得很好，我們沒有病，有病的是講我們有病的人」，經濟學人去解決中國傾銷亂市問題比較重要。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟學人認為央行為保護出口競爭力長期維持新台幣較低匯率，導致新台幣匯率長期被低估，並稱其為「台灣病」。對此，經濟部長龔明鑫今天首度鬆口表示，從論證來看不足以支撐匯率必然會造成經濟成長造成特定變化，不足以支持經濟學人那篇文章的結論，他也強調，台灣是模範生，「我們是表現得很好，我們沒有病，有病的是講我們有病的人」，經濟學人應關切中國傾銷亂市的問題，去解決中國問題比較重要。

龔明鑫今出席「2025國際金融與資產管理趨勢論壇」，就「關稅與國際經濟金融前瞻」進行專題演講。談及經濟學人論新台幣匯率低造成「台灣病」一事，龔明鑫表示，邏輯上很難去解釋匯率一定會對經濟成長造成特定變化，從證據來看不足以支撐經濟學人那篇文章的結論。

龔明鑫強調，「台灣是模範生」，在國際經貿變局衝擊下，台灣仍經濟表現很好、物價維持穩定，或許有人會說物價穩定、貧富差距較小都是政府介入的結果，「但這不就是政府存在的意義嗎？所以我要講的就是說，我們是表現得很好，我們沒有病，有病的是講我們有病的人」。

龔明鑫話鋒一轉續說，反觀中國現在經濟非常糟，他（經濟學人）應該多多關心，中國國內消費不好，生產過剩的貨品以低價傾銷全球，造成國際市場非常大的混亂，我國傳產遭受的困難不僅是關稅變數，關稅固然有影響，但更重大的原因還是中國低價傾銷亂市，所以經濟學人應該去幫他們想辦法、提供意見，看怎麼解決中國問題比較重要。

至於經濟學人警告美國可能施壓新台幣升值，不願具名的經貿學者受訪坦言，在美元與新台幣之間還卡著人民幣，如果美方要動新台幣匯率，就必須先處理人民幣的匯率。

