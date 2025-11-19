00878、00940巨嬰大掃貨！6新兵上榜 這檔電子最搶手

00878、00940巨嬰大掃貨！6新兵上榜，京元電子最搶手。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週三（19日）在三大法人賣超326.52億元下，指數下跌176點，不過，正值00878、00940兩大巨嬰換股，投信由賣轉買，買超11.05億元，而前10大買超中，有6檔是兩大ETF新兵，其中又以京元電最搶手，已連4買，今再買超1.04萬張，雖然投信大買，但不敵市場賣壓，股價連2跌，但跌勢大收斂，從昨大跌7.26%，今終場只小跌0.76%，收196.5元，成交量萎縮到3.48萬張。

至於00940上榜新兵，則有彰銀、永豐金、金寶和仁寶，而00878除了京元電外，還有臻鼎-KY。

請繼續往下閱讀...

投信週三買超前10大個股，依序為富邦金（2881）2萬5410張、京元電（2449）1萬423張、彰銀（2801）9867張、長榮航（2618）8342張、永豐金（2890）8031張、臻鼎-KY（4958）7967張、華航（2610）6577張、金寶（2312）5987張、仁寶（2324）5697張、台新新光金（2887）5197張。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法