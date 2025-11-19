納智捷股權賣鴻華? 裕隆:照既定計劃推進中

裕隆（2201）集團今天召開法說會，法人皆關注子公司納智捷汽車股權出售給鴻華先進的傳聞，裕隆副總李建輝表示，外界和媒體的傳聞若未經確認，公司目前是無法評論，有新的訊息，會正式對外公告。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）集團今天召開法說會，法人皆關注子公司納智捷汽車股權出售給鴻華先進的傳聞，裕隆副總李建輝表示，外界和媒體的傳聞若未經確認，公司目前是無法評論，有新的訊息，會正式對外公告。

李建輝表示，公司所有的資訊對外界是透明的，會依照程序和主管機關要求，在最短時間最快速度跟大家說明，跟合作夥伴的業務推動都照著既定計畫，穩健地在推進當中。

談到對今年和明年車市的看法，他說，今年4月從美國總統川普啟動台美對等關稅談判，對整個下半年車市影響很大，衰退最高的是5月，較去年同期減少了將近20個百分比，近期有比較拉回，主要是汽車貨物稅補貼已公告實施了，但效益的部分還在觀察中。

目前台灣跟美國關稅還沒有比較明確的談判結果，整個關稅的部分，尤其是汽車仍然是不明確，在這樣不明確的狀況下要去預估市場狀況，有一定的難度，精準度相對也不是那麼正確。

2026年車市預估得等到關稅的議題比較明朗以後，加上這幾個月來的貨物稅觀察，再來做推論，今年整體的車市，希望能夠維持在40萬輛以上，相對去年的落後會少一點.

他並指出，台灣這兩年純電動車市場比較熱絡，2024年納智捷n7上市以後，加上特斯拉和其它進口車的電動車，單月純電動車占比最多達12~13%，全年平均大概是8%，這個比重跟歐美等純電動車較純熟的市場相比，相對還是較低。

至於納智捷N5是鴻華先進委託裕隆汽車來做生產，目前配合客戶緊鑼密鼓進行當中，後續進度將由鴻華先進說明。

