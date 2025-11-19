新舊屋價差大 全台3區預售屋每坪均價比中古屋高出1倍

苗栗縣竹南鎮預售屋每坪均價與中古屋落差大。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕預售屋、中古屋價差頗大。根據房仲業者彙整近5年全台各行政區預售屋、中古屋實價變化，發現今年前9月基隆市安樂區、臺中市西區、南區預售屋每坪均價要比中古屋還要再貴上1倍。再來則是苗栗縣竹南鎮、頭份市的預售屋每坪均價要中古屋高出逾9成。

臺中市上榜數量最多

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，預售屋、中古屋房價差距較大的行政區、以臺中市上榜數量最多，包括南屯區、大里區、西區、南區與沙鹿區等5個行政區。

推測台中受惠於科技產業聚落、交通建設與大型商業開發帶動，新案熱度居高不下，而入榜行政區普遍具備新案集中與人口持續移入的特性，預售市場價格因此持續走揚，而中古市場雖有剛性需求支撐，但漲勢相對溫和，導致價差逐年擴大。

至於，竹南、頭份等行政區則是受惠新竹科學園區外溢效應，由於新竹市區可開發土地有限、推案量不足，帶動買盤轉向鄰近地區；且加上竹科竹南園區進駐、交通建設推動，以及相對親民的總價水準，使該區吸引大量科技族與置產客進駐，房價也跟著水漲船高。

陳金萍表示，預售屋房價多反映區域的未來發展潛力，而中古屋主要以自住需求，因此，房價溫和上漲，再加上虛坪較少、性價比高，且多數具有地段優勢。

