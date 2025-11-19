手機、智慧眼鏡雙引擎 玉晶光明年拚勝今年

玉晶光今日舉辦線上法說會。圖左為董事長陳天慶，右為總經理郭英理。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學大廠玉晶光（3406）董事長陳天慶今日表示，明年手機鏡頭領域仍是營運核心，加上VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）、智慧眼鏡相關鏡頭需求提升，挹注營運，看第四季營運將年增，明年業績、獲利也力拚勝過今年。

玉晶光今年切入潛望式鏡頭供應鏈，總經理郭英理指出，目前潛望式鏡頭出貨8倍數產品，不過因市場、客戶需求更高倍數如12倍或16倍數，玉晶光會配合客戶腳步持續推進。此外，玉晶光今年良率表現佳，會持續強化生產表現，也在評估海外擴廠。

針對各項產品發展，陳天慶說明，玉晶光已有模造玻璃產線，不過因需求持續擴大，目前仍以外購為主，並正評估擴產；可變光圈鏡頭、塑膠稜鏡也都具備生產能力，配合客戶的開發、驗證腳步前進，Metalens則看其成像品質仍無法取代傳統光學鏡頭。

在玉晶光持續耕耘的VR、智慧眼鏡等頭戴裝置鏡頭產品領域，陳天慶指出，近期VR市場疲弱、不過智慧眼鏡需求強，受惠AI加持，智慧眼鏡從消費娛樂邁向工業、教育、醫療等專業領域應用，知名品牌意欲打造生態系，對玉晶光是重要機會。

陳天慶說明，在智慧眼鏡領域，舉凡成像鏡頭、微型投影機、有度數鏡片、微型體感鏡頭、cover window、wave guide，玉晶光都持續與客戶共同開發未來世代產品，相信未來將會挹注實質的業績貢獻及獲利成績。

展望未來，陳天慶也說，第四季、明年有望維持成長，除手機持續扮演營運核心，智慧眼鏡成長快、AR客戶積極佈局，VR新設計也有望帶出新產品，挹注營運提升。不過，陳也坦言，儘管產品不會直接出口美國，但關稅仍有間接影響，匯率波動則採自然避險。

