存不夠錢！93歲阿嬤「還在找工作」不敢退休 悲吐殘酷現實

〔財經頻道／綜合報導〕越來越多年長者即使身體狀況欠佳，仍不得不工作維持生活，是許多高齡者面臨的困境。美國一名93歲的老婦人便是其中之一，她患有背部骨折、腿部傷口感染，甚至一生中斷過14次手臂，但仍每天瀏覽求職網站、寄出求職信，只因她「真的需要一份工作」，活到這把年紀，卻連停下來喘口氣的資格都沒有，不是為了夢想，而是為了不餓死。真實案例也正凸顯愈來愈多美國高齡者面臨的困境。

《商業內幕》報導，93歲的派翠西亞・威爾森（Patricia Willson）住在阿肯色州，受訪時她盯著護士拆開她腿上層層繃帶，慶幸疤痕已遠不如數月前駭人，她彎著腰滑動手機，向護士展示先前的傷口模樣。去年12月，她被箱子割傷腿；幾個月後，這道傷口感染，讓她一度驚恐不已，她表示「當腿開始痛時，我真的嚇壞。」

雖然身體狀況不佳，威爾森卻無法停止工作。她的書桌上，帳單和醫療紀錄堆成一疊，一旁則放著她印出的50個自由工作網站清單，以及略微皺起的求職信，她喃喃道「我真的需要一份工作。」

威爾森曾在輝瑞等公司任職薪資管理工作，並於2006年與女兒、女婿共同經營民宿。直到4年前，她還能站著做家事。但如今體力衰退，許多原本能做的事已無法完成。她說「事情像雪球般滾大，我沒預料自己會變得更糟。」雖然領有社會保障金，但她幾乎沒有任何存款，扣除帳單後，有時連買一整車雜貨都感到吃力。

在一場退休人員協會的求職線上講座中，她估計自己比其他參加者至少年長10歲。雖然清楚企業可能不會雇用9旬求職者，她仍每天花上數小時搜尋遠距工作，希望能找到一份收入來源。

壓力沉重得讓她有時夜不能眠，她說「我每天晚上都在擔心，我所擁有的錢會不會撐不到我離開這個世界的那天。」表示「天哪，我當初應該存下每一分錢。」

《商業內幕》分析2023年人口普查數據顯示，至少55萬名美國人到了80歲以上仍在工作，占該年齡層人口的逾4%。同時，約140萬名65歲以上的殘障者也在勞動市場中努力支撐生活。在與媒體分享晚年工作經驗的175多位80歲以上受訪者中，多數提到「健康問題」帶來挑戰，包括關節炎、行動受限、心臟病、聽力下降與記憶困難。然而，多數病況仍不足以讓他們完全退出職場。

部分人坦言，如果經濟許可，他們早就退休，只是為了支付帳單、維持生活，不得不忍痛工作，或尋找能配合病況調整的職務。威爾森的故事，正凸顯愈來愈多美國高齡者面臨的困境，長壽意味著更長的退休期，但不足的社會保障與退休儲蓄，使許多人只能在晚年仍持續工作、忍受病痛以維持生活。

