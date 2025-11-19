現代汽車執行長：白宮已就突襲喬治亞工廠一事道歉

現代汽車位於喬治亞州的工廠，9月遭美國當局突襲逮捕工人，執行長穆尼奧斯透露白宮已來電致歉。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕現代汽車（Hyundai）執行長穆尼奧斯（Jose Munoz）今（19日）表示，他接到了美國白宮的來電，針對突襲喬治亞州工廠逮捕工人一事致歉。

據《BBC》報導，喬治亞州正在興建中的現代汽車─LG電池工廠，於9月遭到美國移民暨海關執法局（ICE）、國土安全調查局（HSI）突襲，一共逮捕了475名工人，其中大約有300人是南韓公民．他們被拘留超過1週，在韓美雙方協商後搭乘專機返國。

19日於新加坡舉行的彭博新經濟論壇（Bloomberg New Economy Forum）上，穆尼奧斯透露白宮已致電道歉，喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）也有打電話給他，強調自己並不知道發生了什麼事。

穆尼奧斯指出，這起事件可能是有人向美國當局通報，指稱工廠裡面有非法移民，但事實上顯然並非如此。穆尼奧斯說，雖然這次的突襲相當令人意外，不過現代汽車仍會在美國設廠生產。

