上緯智聯推出首台AI智慧機器人台智寶TaiiBot

上緯投控旗下子公司上緯智聯今（19）日宣布推出「台智寶 （TaiiBot） AI 智慧機器人」（左）系列產品，右為上緯董事長蔡朝陽。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕上緯投控（3708）旗下子公司上緯智聯今（19）日宣布推出「台智寶 （TaiiBot） AI 智慧機器人」系列產品，開啟人類與機器人共伴的創新時代，也代表上緯集團在智慧科技與高階材料應用上的重大突破。

上緯智聯指出，「台智寶（TaiiBot）」具備強大學習能力，核心技術結合語言理解、視覺感知、策略推理、動作控制與任務級自主系統，能夠超越傳統機器人的單一功能限制，能夠推理並獨立執行複雜任務，真正實現「會動、會看、更能思考」的智慧夥伴。

請繼續往下閱讀...

此外，即將推出的四足機器狗系列，具備自主行走、即時監測與資料回傳功能。憑藉卓越的穩定性、靈活性與即時避障能力，機器狗能夠輕鬆應對多樣且複雜的地形環境，未來將成為巡檢、監測與物流領域的得力助手。

同時，台智聯結合母公司上緯投控複合材料專業實力，為機器人外殼與骨架進行輕量化設計，不僅能幫助機器人有效減重，更可提高關節的耐用度與續航力，預期將為AI機器人產業帶來結構與材料上的創新動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法