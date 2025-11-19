熙特爾攜手Volvo Penta 共築跨國行動快充生態系

熙特爾-創（7740）攜手Volvo Penta推動行動儲能，邀請來自韓國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、印尼等經銷商共計21位代表齊聚台灣，共同見證行動儲能的跨國布局正式啟動。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕熙特爾-創（7740）攜手Volvo Penta推動行動儲能，今日更進一步宣布，邀請來自韓國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、印尼等經銷商共計21位代表齊聚台灣，共同見證行動儲能的跨國布局正式啟動。

VOLVO PENTA隸屬於瑞典VOLVO集團（Volvo Group），為全球領先的工業與海事動力系統供應商，擁有超過一世紀的工程研發實績，近年積極推動「sustainable power solutions」策略，拓展電池儲能與電動機具應用領域。

Volvo Penta 亞洲區總經理胡漢平表示，熙特爾是Volvo Penta 在亞太推動行動儲能的重要夥伴，雙方將共同把新能源解決方案推向更多應用場景。熙特爾副總詹軍盛強調，未來市場將擴大包含台灣、日本、韓國及東南亞等主要國家共計12國，形成區域智慧儲能與行動快充生態系的核心架構。

詹軍盛指出，目前規畫將以台灣為技術與製造樞紐，結合跨國經銷網絡，預計2026年將標準化的行動儲能、快充方案推向市場，熙特爾也會持續強化在地研發、量產與系統整合能力，讓台灣成為全球智慧儲能的產品與技術輸出者。

