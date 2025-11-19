台積電2奈米洩密恐波及全球產業鏈 英媒說出最大衝擊效應

台積電前高層向英特爾洩露2奈米製程資料的事件引發國際關注，並導致正式調查。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電前資深副總羅唯仁涉嫌將敏感的2奈米製程資料外洩給英特爾，半導體產業正面臨潛在的安全和智慧財產權挑戰。台灣當局正進行法律審查，事件並引發全球對這一全球競爭最激烈行業之一的專有技術保護問題的關注。

英媒國際商業時報（International Business Times）報導，如果指控屬實，2奈米製程資料的洩漏不僅可能會對台積電和英特爾都產生重大影響；還將波及全球晶片供應、定價和技術領先地位，這將造成最大的產業衝擊效應。

英特爾尚未揭露該高階主管的具體職責，也未說明公司是否取得敏感文件。此事引發人們對半導體行業員工流動性，以及企業在從競爭對手處挖角時必須採取的保障措施的關注。分析師指出，跨公司流動很常見，但處理機密資訊不當可能導致法律和聲譽風險。

此案也凸顯了人才獲取與智慧財產權保護之間更廣泛的矛盾。科技公司競相爭奪精通複雜製造流程的熟練工程師。同時，監管機構對可能損害國家或企業安全的潛在轉讓保持警惕，尤其是在半導體等具有戰略意義的行業。

如果指控屬實，2奈米製程資料的洩漏可能會對台積電和英特爾都產生重大影響。競爭對手可能會藉此了解台積電的專有技術，以加速自身的研發進程。

其影響將不僅限於單一公司，還將波及全球晶片供應、定價和技術領先地位。這種情況也凸顯了健全的法律架構和合規措施在保護關鍵工業機密方面的重要性。

台積電是全球領先的半導體製造商，為許多科技公司生產晶片，其2奈米製程代表了晶片製造領域最先進的階段之一，屬於高度機密技術。此製程的開發凝聚多年的研究成果，運用了尖端設備和專有技術，賦予台積電強大的競爭優勢。

台積電在2奈米以下製程技術的進步引起業內競爭對手的極大關注。對這些技術的掌控至關重要，因為它直接影響下一代處理器的效能和效率。

國際觀察家正密切關注台灣如何處理此案，因為他們意識到此案可能為高科技產業處理智慧財產權糾紛樹立先例。全球各地的公司可能會重新評估高階主管、或工程師在競爭對手之間跳槽時保護敏感資訊的政策。

分析師認為，半導體產業可能會面臨來自政府和股東的更嚴格審查，強調內部控制的問責制和透明度。對跨國公司而言，更廣泛的啟示在於需要製定明確的保密資料處理規程以及離職員工的責任規定。加強這些措施對於維護競爭優勢以及贏得合作夥伴和客戶的信任至關重要。

台積電制定安全協議，旨在防止商業機密被未經授權洩露。對所有參與敏感專案的管理人員和工程師實施嚴格的存取控制和保密協議。任何外洩都可能造成深遠的影響，不僅對台積電自身，而且對整個半導體生態系統和全球技術供應鏈都可能產生影響。

報導稱，羅唯仁離開台積電後加入英特爾，據稱還帶來了與2奈米製程相關的技術文件。此案凸顯了半導體產業智慧財產權保護、監管以及人才流動與企業安全之間微妙平衡的重要性。此舉已促使台灣檢方展開正式調查，審查是否有違反國家安全或公司法的行為。

台積電前高層向英特爾洩露2奈米製程資料的事件引發國際關注，並導致正式調查。隨著調查的深入，企業和政府都在密切關注，因為他們意識到調查結果可能會影響行業慣例、競爭格局以及先進半導體技術的未來。這事件也鮮明地提醒我們專有知識的價值以及掌握這些知識者的責任。

