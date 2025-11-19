「這國」草莓甜如蜂蜜 攻佔海外高價市場 美澳中品質拚不過

韓國草莓以其濃鬱的甜度和柔軟的口感征服外國消費者。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕韓國草莓以其濃鬱的甜度和柔軟的口感征服外國消費者。韓國草莓被視為高級水果，價格高於印尼和中國的草莓。儘管如此，對韓國草莓的需求仍持續成長，去年在印尼的出口額達405.23萬美元，是2019年的5倍。去年印尼進口的草莓中，70%來自韓國。

12日下午，在印尼雅加達舉行的2025年SIAL國際食品博覽會韓國展館，韓國農產品出口商KUDEE提供一包草莓供人品嚐，很快便吸引了十幾人圍觀。26歲的印尼人拉娜說 ：「印尼草莓很酸，但韓國草莓又甜又清爽，像蜂蜜一樣」。

請繼續往下閱讀...

當天，印尼新鮮食品進口商Weiss Trading與Kudi簽署了一份諒解備忘錄，將進口價值200萬美元的韓國草莓、葡萄和梨子。Weiss Trading的一名員工表示：「韓國草莓的受歡迎程度逐年上升，所以我們肯定希望今年冬天能進口一些。」

據樂天瑪特印尼分公司稱，今年1月韓國草莓的價格為每100克2520韓元（台幣54元），高於印尼草莓（台幣30元）和中國草莓（台幣51元）。儘管如此，草莓仍然是印尼人在樂天瑪特購買最多的韓國商品，與拉麵和海苔並列。

印尼消費者認為韓國草莓含糖量高、味道濃鬱、口感軟嫩，這些特性使其與印尼草莓截然不同。

當地經銷商也對韓國草莓給予了積極評價，認為其甜度和品質始終如一，優於其他國家的草莓。

印尼最大的韓國草莓進口商Fete Bua Rustari的首席執行長Ridwan Ngasinur表示：「美國和澳洲的草莓在進口過程中有時會受損或腐爛，而韓國草莓則能保持穩定的甜度和品質。這解釋了為什麼儘管價格較高，韓國草莓仍然廣受歡迎。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法