比特幣暴跌衝擊大 遠銀Bankee：國人虛擬資產持有率逾6成

〔記者李靚慧／台北報導〕今年屢創新高的比特幣，近月卻暴跌吐回全年漲幅，投資人莫不哀嚎，衝擊不可小覷，因為根據遠東商銀 Bankee 社群銀行最新調查，受訪民眾持有虛擬資產的比例持續走高，已超過6成（ 62.7%），顯示臺灣虛擬資產市場已從小眾投資加速轉型為全民理財的主流選項。該調查於今年9月進行，當時有高達82.7% 的持有者表示「有獲利」。

遠東商銀 Bankee 社群銀行今（19）日發布《2025 虛擬資產調查報告》，該報告指出，國人投資虛擬資產，最受歡迎的幣種仍是比特幣（BTC）與以太幣（ETH），幣種的選擇偏向主流。

該調查除了顯示國內虛擬資產的投資族群持續成長、達62.7%，較前一年度增加8個百分點，在比特幣尚未暴跌前，82.7% 的持有者「有獲利」，高於 2023 年的 63%，且獲利者中，約 4.3% 獲利達十倍以上，甚至有 2.1% 獲利超過百倍，顯示市場報酬顯著提升。

詢問持有虛擬資產族群的投資目的，高達87%是為了「獲利」，近35%表示為「收藏」，另有3成是「用於支付」。遠銀分析，愈來愈多人將虛擬資產作為「數位資產配置的一環」，而非投機工具。

至於哪些人在投資虛擬資產？調查顯示，臺灣虛擬資產持有者中男性佔79.5%，女性佔 20.1%，平均年齡38歲。世代結構中，Y世代（27–42歲）佔 46.1%，X世代（43–58歲）佔35.3%，兩者普遍對新興金融工具接受度高且經濟基礎較穩定。

投資者的職業分布則以資訊科技業居首（20.5%），其次為服務業（12.4%）、製造業（12.3%）與金融業（10.3%），顯示科技族群為虛擬資產高度參與者。

遠東商銀 Bankee 社群銀行與區塊鏈媒體《動區動趨 BlockTempo》二度合作發布《2025 虛擬資產調查報告》，該調查於2025年9月進行，透過線上問卷回收 1888 份有效樣本，95% 信心水準下，抽樣誤差2.26%，深入剖析臺灣投資者的行為與心態。

