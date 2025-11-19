星星電力攜手和潤電能、匯僑啟動購電合作 綠電轉供與備用容量雙軌並進

星星電力至今年底外購綠電量上看650MW，未來三年更掌握將近500MW備用容量資源。左起星星電力董事長周仕昌、總經理關婷怡。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕泓德能源（6873）能源旗下星星電力表示，持續推進外部綠電購電合作策略，近日再與和潤電能及匯僑（2904）完成簽約，攜手推動三型光電案場轉供企業用電，星星電力總經理關婷怡表示，期待與更多發電端攜手合作，並持續擴大容量開發，提供更具彈性的轉供與備供服務，讓綠電成為連結產業減碳與能源韌性的基礎。

她指出，這兩案合計採購容量達20MW，預計將分別於2025年第四季與2026年上線，成為星星電力擴大綠電轉供量能的重要里程碑，隨著外部合作規模持續成長，預估至今年底星星電力外購綠電總量將突破650MW，預計2027年外購合約總容量將達950MW，配合集團自持資源，將涵蓋多元太陽能與風力發電資源，持續打造兼具彈性與韌性的再生能源整合服務平台。

此外，星星電力整合泓德集團未來3年的全台最大規模儲能開發資源，總量超過700MW，掌握將近500MW備用容量資源，強化備供量能。關婷怡認為，星星電力長期致力於推動綠電轉供市場的開放與深化，透過穩定的採購結構與靈活的交易機制，協助案場把綠電順利送到需要的企業手中，讓每度電都能產生更大的價值。

