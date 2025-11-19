中國生產電池每秒1顆 ! 韓媒哀 : 韓國電池三雄被強力輾壓、市僅剩16％

韓國電池三雄被中國競爭者大舉輾壓，從高性能王者跌入全球性價比戰，總市占僅剩16.8%。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著全球電池市場從「性能至上」全面轉向「價格決勝負」，韓國電池三雄正面臨10年來最嚴峻的競爭局面。韓媒直言，電動車需求雖持續成長，但截至今年9月，韓國三大電池企業LG Energy Solution、SK On和三星SDI的全球市佔已跌至16.8%，與中國企業之間的差距不但沒縮小，反而越拉越大。

據報導，寧德時代為全球3分之1的電動車供應電池，產能利用率高達82%。隨著中國在LFP電池生產中佔據主導地位，市場也轉向了價格親民的大眾市場電動車，這股趨勢讓專注於高階電動車專用鎳電池的韓國企業備感壓力，市占率也大幅下滑。

分析師指出，韓國三雄被中國競爭對手輾壓，其核心問題在於磷酸鐵鋰電池轉型步伐緩慢，仍然固執地專注於鎳基鋰電池。但中國早已率先押注低成本、超耐用的磷酸鐵鋰電池（LFP）。如今，全球市場加速向平價與大眾車靠攏，中國就以極具殺傷力的成本與技術橫掃全球，徹底將韓國壓在下風。

韓媒指出，長期以來，韓國的電池產業被視為繼半導體和汽車之後，被視為韓國工業基礎的下一代支柱產業。但過去4年，韓國3大電池包括LG能源解決方案、SK安理國際和三星SDI等三雄，在全球電動車電池市場市佔率大幅縮水。從2020年34.7%高點降至2024年的20.2%，現在更剩下16.8%。

這部分反映在當時韓國電池製造商工廠產能利用率的下降。2022年底，這些電池工廠的產能利用率約70%至80%之間，但去年第3季，三星SDI的產能利用率已降至68%，LG能源解決方案降至60%，SK安則降至約46%。

韓媒報導，目前韓國3大電池製造商的開工率仍為50%，中國寧德時代和比亞迪則正朝著90%的目標邁進。中國擁有全球82%的電池產能，這背後離不開政府的大力支持。

榮鼎集團分析師指出，戈姆利（Gormley）指出，比亞迪和寧德時代分別在2023年和去年每年獲得至少20億美元（約新台幣624億元）的政府補貼。

據報導，寧德時代在全球擁有13家生產工廠，並在德國、匈牙利和西班牙的工廠投資超過110億歐元（約新台幣3977.3億元）。其規模充分展現了中國製造業的實力。寧德時代為全球3分之1的電動車供應電池，其電池單體生產速度高達每秒1個，電池組生產速度為每2.5分鐘一個。

根據市場調查公司SNE Research 的統計，全球 ESS 市場目前主要由中國企業佔據，包括寧德時代37%、億緯鋰能13%、比亞迪9%、中創新航7%和國軒高科6%等。

韓媒哀嘆，中國企業透過垂直整合，從鋰礦開採到零件製造，獲得了更多優勢。

