智崴飛行劇院進軍中、南美洲 巴西明年開幕

智崴於國際主題樂園暨遊樂設備展攤位人潮踴躍。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕智崴資訊（5263）今（19）日於國際主題樂園暨遊樂設備展（IAAPA Expo）表示，飛行劇院順利進軍中、南美洲市場，墨西哥飛行劇院5月開幕，巴西飛行劇院預計明年開幕，同時，設備展中也推出全新飛行劇院產品「o-Ride X」。

智崴表示，將在巴西聖保羅主題樂園Cacau Park打造南美洲首座飛行劇院，該樂園同時也將會是拉丁美洲最大的主題樂園，預計將2026年開幕，這也是智崴首次將飛行劇院技術引入南美市場，為全球市場布局邁向新的里程碑；除巴西外，智崴也說，今年5月於墨西哥阿茲特蘭城市樂園（Aztlán Parque Urbano）開幕的「Vuela Mexico Por El Mundo」，就是搭載智崴的飛行劇院，自啟用以來已迅速成為樂園內最受歡迎的體驗項目之一。

在IAAPA Expo大展中，智崴還推出全新飛行劇院產品o-Ride X。智崴指出，o-Ride X飛行劇院採用一套體感系統結合兩種觀影模式，讓觀眾在單一次搭乘中體驗4D劇院與飛行劇院的雙重效果，營造更豐富的視覺轉折與情節張力，提升內容呈現的彈性與層次，除雙重觀影體驗，o-Ride X 具備雙倍載客量的配置，支援主題樂園與獨立場館等多元營運需求，兼顧沉浸感與效益表現。

