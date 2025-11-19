10月黃金現貨交易平台日均值創新高 年增4.67倍

10月黃金現貨交易平台日均值創新高。（擷取自櫃買中心「黃金現貨交易平台」官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕金價交易熱絡，櫃買中心的「黃金現貨交易平台」從10月起縮小交易單位、改為「1台錢」（3.75公克），以方便小資族進行交易，成果也很顯著，10月單月的日均成交值高達8118萬元、創歷史新高，月增70%、年增4.67倍，單月交易人次則為9875人，較9月的956人月增9.33倍。

櫃買中心的黃金現貨有「臺銀金（AU9901）」及「一銀金（AU9902）」2檔商品，10月前的小交易單位本為「1台兩」（37.5公克），不過為因應市場小額交易需求，10月起縮小為「1台錢」（3.75公克）；此平台交易採新台幣報價，並可使用證券戶交易，在金價續熱下，今年交易量也較去年倍增。

根據櫃買統計，去年全年黃金現貨交易平台的日均值為669.44萬元、交易人數為2985人，今年截至昨（18）日的日均值則為3441.48萬元、交易人數則已達2.05萬人。因10月交易單位縮小後的日均值為8118萬元，相較9月的4769萬增加70.2%、相較去年同期的1301萬則增4.67倍。

不過11月金價回檔，黃金現貨交易平台的交易熱度也略顯降低，11月起至昨（18）日的日均值為5504萬元，不過相較去年11月日均值1667萬元也年增2.3倍，交易人數則為2718人，年增達到2.3倍。

