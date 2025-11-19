與川普決裂後首度重訪白宮 馬斯克受邀出席晚宴

全球首富馬斯克（左）與美國總統川普（右）決裂後週二（18日）首度重訪白宮。（路透資料照）





〔財經頻道／綜合報導〕全球首富馬斯克（Elon Musk）週二（18日）重返白宮，受邀出席晚宴，這是今年因斥字支出問題導致兩人關係破裂以來，馬斯克首度公開訪問白宮，表明這名全球首富與美國總統川普（Donald Trump）之間的緊張關係已經緩和。

《彭博》報導，馬斯克週二受邀出席為沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）舉行的盛大晚宴，其他受邀的商界巨頭包括庫克（Tim Cook）、艾里森（David Ellison）、貝尼奧夫（Marc Benioff）、阿克曼（Bill Ackman）和黃仁勳。

其他出席晚宴的還有足球球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）以及多名共和黨籍政界領袖，包括副總統范斯（JD Vance）和眾議院議長強生（Mike Johnson）。

在川普重返白宮後，馬斯克的政治影響力在今年稍早達到高峰，當時他主管新成立的政府效率部，負責推動川普政府削減支出。馬斯克在2024年總統大選是最大單一捐款人，幾乎所有捐款都用於支持川普。

但馬斯克長達數個月的政治活動損害了旗下公司特斯拉的品牌，投資人擔心他在華府的經歷會分散馬斯克的注意力，使他無法繼續創新。馬斯克於5月離開白宮，隨後不久便因為巨額減稅法案與川普公開決裂。

馬斯克本人似乎對這一段政治經歷感到失望，他後來一度放話要組新政黨，挑戰民主黨和共和黨的「雙頭壟斷」，並稱自己已經為共和黨候選人「捐夠多錢了」，自此，包括范斯在內的一些共和黨員一直在努力尋找方法，試圖讓馬斯克重返共和黨陣營。

在美國保守派政壇網紅柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡後，馬斯克和川普於9月舉行的大型追悼會現場曾短暫交談。川普也在10月時透露，從那之後，兩人「陸陸續續有過一些交談」，並稱他們關係很好，強調自己很喜歡馬斯克，一直都很喜歡他。

