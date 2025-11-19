中資悄悄買下美情報機構保險公司 BBC揭露中國全球敏感產業布局

外媒披露，一家專門替美國情報人員提供保險的公司，竟在美國的眼皮子底下被中資收購。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕近年來，美國不斷收緊法規，防止競爭對手入手半導體、電信等敏感產業，因此許多外國投資案都被擋了下來。但仍有漏網之魚。《BBC》披露，一家專門替美國情報人員提供保險的公司，竟在美國的眼皮子底下被中資收購。而這樁交易如今被揭露，其實只是中國過去20年間，斥巨資積極布局全球敏感產業計畫的一部分。

《BBC》報導，長期報導美國情報圈的資深記者史坦（Jeff Stein）2016年收到線報，得知一家專門替美國聯邦調查局（FBI）和中央情報局（CIA）提供責任保險的小型保險公司，被賣給了一家中國企業。史坦回憶表示，當時他得知這消息簡直嚇壞了！

報導指出，這家被賣給中國企業的保險公司便是「Wright USA」，該保險公司掌握著許多美國頂級特務與情報官的個人資料。而收購Wright USA的中國企業為復星集團，一家被普遍認為與中國領導階層關係密切的民營企業。

鑒於Wright USA及其母公司Ironshore於2015年被中資悄悄買下，讓美國相當擔心，因為他們不知道到底有誰能接觸到美國情報人員的資訊。

史坦也談到當年Wright USA的出售條款，稱該筆交易本身沒有任何違法之處，某種程度上可說是公開透明，但因為中國那邊所有事情都高度交織、緊密相連，所以你基本上就是把那些資訊拱手交給了中國情報部門。

根據BBC獲得的新資料顯示，中國政府確實參與了這筆交易，當時有1家中國國有銀行透過開曼群島提供了12億美元（約新台幣374億元）的貸款，讓復星集團能透收購Wright USA。

Stein的報導刊登於《新聞周刊》，報導刊出後，美國財政部旗下的「美國外來投資審查委員會（CFIUS）」立刻啟動調查。不久之後，Wright USA再度被出售，重新回到美國人手中。

對於上述報導，復星與現任Wright USA母公司Starr Wright USA均未回覆媒體置評請求。但有美國高級情報人士證實，Wright USA的出售是促使川普政府於2018年收緊投資法規的案例之一。

報導指出，當時很少有人意識到，這種由中國國家支持的海外投資，是中國一項更大戰略的一部分，目的是在全球各大洲進行投資與收購。

根據BBC獨家取得的最新數據顯示，中國的國家資金正大量流入富裕國家，在美國、歐洲、中東和澳洲收購資產。

專門追蹤政府在國外如何花費資金的研究機構AidData常務董事帕克斯（Brad Parks）表示，「多年來，我們以為中國的資金流向幾乎全都往開發中國家。但當我們發現實際上有數千億美元流入美國、英國和德國等國家而這一切都發生在我們眼皮底下時，我們感到非常驚訝」。

根據AidData提供的新數據顯示，自2000年以來，中國在海外投入的國家資金規模達2.1兆美元（約新台幣6.5兆元），且開發中國家與富裕國家的分配大致相當。

AidData的新數據庫也指出，中國在海外國家投入的資金，其中不少符合2015年制定的《中國製造 2025》計畫鎖定的10大產業，包括機器人、電動車與半導體。反映出中國希望透過海外重大投資獲取關鍵技術，再將技術帶回國內。

美國、英國和許多其他主要經濟體，都在像Wright USA這類交易讓各國措手不及之後，陸續收緊了投資審查機制。像是今年9月，荷蘭因擔心其關鍵技術可能被轉移至中國，下令接管一家在荷蘭運營的中資晶片製造商「安世半導體」（Nexperia），這項措施讓安世半導體被「一分為二」，將荷蘭的營運與中國的製造業務被切割開來。

荷蘭國際關係智庫（Clingendael Institute）馬汀（Xiaoxue Martin）表示，荷蘭許多人對政府處理安世半導體方式感到意外，因為荷蘭過去一直小心翼翼地處理與中國的關係。

馬汀稱，荷蘭是一個長期依賴開放貿易、自由貿易而取得成功的國家，這是荷蘭政策中非常典型的商人特質。但直到最近荷蘭才發現，地緣政治因素迫使該國有不得不制定更多的產業政策，需要做投資審查，而這在過去並未受到太多重視。

報導也指出，許多人好奇，如果中國在收購敏感產業的計畫上遠遠領先其他國家，是否意味著主導這些領域的競賽已經結束？

對此，帕克斯認為，這場比賽還會有很多回合，稱目前仍有許多中國企業仍在試圖進行這類收購。但與之前不一樣的是，現在它們面臨更高層級的審查，以檢視這些外來資本的來源。

帕克斯稱，中國已經出手，現在中國不再是跟隨者，而是領先者，是節奏制定者，但帕克斯預期許多G7國家將從被動轉為主動，從防守轉向進攻。

