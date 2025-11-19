6旬夫妻苦存近400萬元養老 卻因「1通電話」退休生活瞬間崩盤

日媒以真實案例揭示，年輕世代的中年返家問題已成日益嚴重的社會議題。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕孩子養大了、房貸也還清，終於能輪到自己享受人生，這樣的想法卻可能與像像不同。日本一對6旬老夫妻辛苦存有2000萬日圓（約新台幣398萬元）的資產，以及每月22萬日圓（約新台幣4.3萬元）的退休年金，原本過上舒適的退休生活，然而，一通突如其來的電話，卻讓他們的老後計畫全面瓦解。30多歲的兒子因辭職返家，5年來反覆就職、離職，如今依然仰賴家裡生活，老夫妻倆誰也沒想到，他們會在這個年紀還要養育孩子。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，68歲的石村健一（化名）與妻子美香（化名）數年前他們供兩個孩子上了大學，直到大女兒結婚搬了出去，大兒子大輔（化名）找到工作獨自生活。健一在63歲退休時，35年房貸早已繳清，加上退休金，他們的存款達2000萬日圓，65歲後每月可領到約22萬日圓年金，生活可謂安穩無虞，美香回憶當時「終於輪到我們享受人生。」那時兩人計畫旅行、參加興趣課程，期待著屬於自己的老後退休生活。

請繼續往下閱讀...

然而，這段平靜的日子僅持續不久，大約在退休第3年，一通來自兒子大輔的電話，讓一切急轉直下。大輔說「我可能已經撐不住了。」電話那頭的聲音虛弱無力，大輔在大型製造企業工作，但因長期壓力在20多歲後期罹患憂鬱症。雖持續就醫，但狀況不穩，轉職與離職成為常態。夫妻倆不忍兒子受苦，於是說出「回家休息吧，不需要勉強自己。」這句話，成為生活巨變的開端。

大輔搬回家後5年間，曾三度找到工作，但每次都在半年到1年內離職。雖然偶有收入，但生活仍以依賴父母為主，現在仍在家療養。大輔每天早上都很難起床，而且日夜顛倒，餐食由母親準備，醫療費、生活費全數由父母負擔，美香苦笑「就像回到育兒時期，甚至更辛苦，我們已經68歲，他也38歲了。」

經濟上的壓力更是明顯。夫妻原有的2000萬日圓存款，在支付三人生活費、兒子的醫療費及偶爾的債務協助之下，每月年金22萬日圓根本不敷使用，必須動用約10萬日圓（約新台幣2萬元）存款，5年下來，已消耗約800萬日圓（約新台幣159萬元），健一嘆息「本來想著老後要去旅行，但現在每天都在計算『錢能撐到哪一天』。」

專家指出，這類「成人子女返家、依賴父母」的案例已有增加趨勢。在現代日本，年輕世代的中年返家問題已成日益嚴重的社會議題，如何在情感與現實間取得平衡，已成高齡家庭的重要課題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法