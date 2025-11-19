自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

太子集團案 3家民營銀行有授信往來

2025/11/19 12:18

據指出，與太子集團案有往來的3家銀行都是民營，規模有大有小，並非外傳的中小型銀行，且多是定存質借。（記者王孟倫攝）據指出，與太子集團案有往來的3家銀行都是民營，規模有大有小，並非外傳的中小型銀行，且多是定存質借。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天出具太子集團涉詐案書面報告。根據金管會調查本國銀行往來情形，計10家本國銀行、10家公司及關聯戶有存款往來，存款開戶日期最早為107年2月9日；其中，3家本國銀行與相關該等公司有授信往來。根據銀行業者透露，這3家國銀均為民營並無公股，銀行規模有大有小，並非外傳的中小型銀行，且多是定存質借。

立法院司法及法制委員會今天邀請金管會就「太子集團涉詐案、跨部會防詐及打詐成效，以及參考新加坡打詐鞭刑入法可行性評估」進行專題報告。

針對太子集團涉詐案，金管會提供書面資料說明，柬埔寨太子集團涉嫌詐騙、洗錢、人口販運及強迫勞動，美國聯邦檢察官於2025年10月8日對集團創辦人CHEN ZHI（陳志）在內等多位相關人士及多家公司提起公訴，並於2025年10月14日發布制裁公告，制裁名單包含在臺公司及自然人。

針對本國銀行往來情形，根據金管會調查，計10家本國銀行、10家公司及關聯戶有存款往來，存款開戶日期最早為107年2月9日；其中，3家本國銀行與相關公司有授信往來。

金管會指出，已配合檢警機關於10月16日請各銀行清查跟相關公司有無開戶往來，各銀行當天將往來帳戶資訊通報檢警機關，並配合檢警凍結帳戶。

金管會已請銀行函報重大偶發事件後續處理情形，根據銀行陳報，往來期間對於異常交易已申報可疑交易（STR）。金管會檢查局已就此案辦理實地檢查，若發現銀行作業不夠妥當，將依相關規定處理，並要求銀行檢討改善。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財