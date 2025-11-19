太子集團案 3家民營銀行有授信往來

據指出，與太子集團案有往來的3家銀行都是民營，規模有大有小，並非外傳的中小型銀行，且多是定存質借。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天出具太子集團涉詐案書面報告。根據金管會調查本國銀行往來情形，計10家本國銀行、10家公司及關聯戶有存款往來，存款開戶日期最早為107年2月9日；其中，3家本國銀行與相關該等公司有授信往來。根據銀行業者透露，這3家國銀均為民營並無公股，銀行規模有大有小，並非外傳的中小型銀行，且多是定存質借。

立法院司法及法制委員會今天邀請金管會就「太子集團涉詐案、跨部會防詐及打詐成效，以及參考新加坡打詐鞭刑入法可行性評估」進行專題報告。

針對太子集團涉詐案，金管會提供書面資料說明，柬埔寨太子集團涉嫌詐騙、洗錢、人口販運及強迫勞動，美國聯邦檢察官於2025年10月8日對集團創辦人CHEN ZHI（陳志）在內等多位相關人士及多家公司提起公訴，並於2025年10月14日發布制裁公告，制裁名單包含在臺公司及自然人。

針對本國銀行往來情形，根據金管會調查，計10家本國銀行、10家公司及關聯戶有存款往來，存款開戶日期最早為107年2月9日；其中，3家本國銀行與相關公司有授信往來。

金管會指出，已配合檢警機關於10月16日請各銀行清查跟相關公司有無開戶往來，各銀行當天將往來帳戶資訊通報檢警機關，並配合檢警凍結帳戶。

金管會已請銀行函報重大偶發事件後續處理情形，根據銀行陳報，往來期間對於異常交易已申報可疑交易（STR）。金管會檢查局已就此案辦理實地檢查，若發現銀行作業不夠妥當，將依相關規定處理，並要求銀行檢討改善。

