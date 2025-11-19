台股反彈乏力！新台幣升轉貶，暫收31.24元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣兌美元匯率今早隨台股反彈一度走升，最高觸及31.187元，但在台股漲勢無力、美元續強下，升幅受到壓抑，中午暫收31.24元、貶值2.3分，台北外匯經紀公司成交量5.97億美元。

台幣在連續6個交易日收貶後，今日以31.19元開盤、升值2.7分，上午盤最高升底31.187元、最低31.235元，大致在31.2元附近上下震盪。

日圓方面，正面臨內憂外患，除中日關係緊張、美元偏強，日本國內經濟萎縮可能重啟財政刺激措施，甚至放緩升息步調下，日圓不斷破底，今早續在155兌1美元低檔附近徘徊，外界擔憂日圓若續貶恐拖累亞幣表現，正密切注意日本政府是否將度出手干預。

但另一方面，台股隨美股回檔修正已一大段，市場靜待輝達財報出爐，期待股市有機會反彈；而美國政府重啟後，本週將發布9月就業報告，目前市場對聯準會（Fed）12月是否降息看法五五波，投資人期望從中找尋Fed下一步政策線索。

