台積電挹注 櫃買永續債發行金額坐望2000億大關

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心今年的永續債推動成績不俗，今年截至昨（18）日的發行金額達到1617.6億元，超越今年目標、並再創新高，這也是連續第5年破千億元大關。櫃買今日表示，明（20）日台積電（2330）將發行235億元綠債，全年發行金額有望突破2000億大關。

根據櫃買統計，截至昨日，總體流通在外檔數為236檔、發行餘額總共為新台幣7315.47億元，今年以來已發行49檔、發行金額新台幣1617.6億元，並已有8家取得永續發展債券資格認可。其中，取得可持續發展債券的臺灣中小企業銀行將在明日取得資格認可。

櫃買指出，今年截至昨日，綠色債券已發行34檔，發行總金額為新台幣1400.85億元，並有高雄市政府、中央政府國立金門大學、台積電、法商東方匯理銀行台北分行、遠東新世紀分別取得資格認可。其中台積電共計取得566億元資格認可、明日將發行235億元。

至於可持續發展債券，今年截至昨日已發行12檔，發行總金額合計為新台幣144.75億元，另有渣打銀行、高雄銀行、臺灣中小企業銀行取得資格認可。

社會責任債券在今年截至昨日已發行3檔，發行總金額合計為新台幣72億元；可持續發展連結債券（SLB）在今年截至昨日的流通在外共計6檔，發行餘額為新台幣159億元。

