焦點股》永擎：轉上市行情發酵 股價大漲

永擎深耕伺服器領域，主要從事伺服器主機板及系統的開發與銷售。（永擎提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）集團旗下華擎（3515）子公司永擎（7711）深耕伺服器領域，主要從事伺服器主機板及系統的開發與銷售，該公司今日以每股268元掛牌上市，盤中高點一度觸及296.5元，截至上午11時25分暫報279.5元，漲幅4.29%，成交量1776張。

永擎上市承銷案以競價拍賣進行，最高得標價格高達410.00元，競拍得標加權平均價格334.95元，約為競拍底價252.83元的1.32倍；此外，公開申購價為268元，總計吸引超過23萬4658人參與申購，合格件中籤率僅為0.67%，顯示市場反應熱烈。

隨著AI應用帶動，全球AI伺服器市場需求持續強勁，永擎看好旗下業務受惠成長，目前公司產品已成功打入歐美、亞太及大中華區數據中心用戶，整體營收約有八成與AI相關，在5G通訊技術及AI應用的深度結合之下，可望引領資料中心升級，進一步推升邊緣運算設備出貨量。

