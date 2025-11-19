你沒聽過「AI泡沫」正讓美國人辛酸買單 ! 美媒補刀 : 恐永遠用不到

隨著AI數據中心在全美瘋狂擴建，供應電力，但虛胖需求恐讓全美為「不存在的電廠」買單。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕有一個你可能從沒聽過的「AI泡沫」正在全美快速膨脹，美國人為「不存在的電廠」買單。美媒《商業內幕》指出，隨著AI數據中心在全美瘋狂擴建，為資料中心供電的公司正遊說監管機構批准大幅增加發電廠和電網基礎設施的支出。但他們採用的電力需求預測卻充滿「膨脹」問題；最終，全美消費者可能要為他們「可能永遠用不到」的發電廠買單。

據報導，美國各州電力公司都以AI帶動的用電暴增為理由，提出龐大建設申請，但真相是：數據中心開發商往往同時向多個州提出電力需求，希望「只要有一個願意給電」就能蓋成。對此，Constellation Energy執行長多明格斯（Joseph Dominguez）把這種模式比喻成「放釣魚線」。

他稱，釣魚的人會在水裡撒很多釣線，希望至少釣到一條魚；現今，數據中心開發商做的就是這件事。

《商業內幕》指出，一家開發商若只打算蓋1座數據中心，很可能同時向5家不同公用事業公司提出需求。各家電力公司互相不知道彼此的申請，以為真的需要擴建，於是紛紛規劃新電廠，但這些電廠最終可能完全派不上用場，卻已轉嫁到民生與商業用電的帳單上。

儘管部分州政府與公用事業公司正試圖遏止這種現象，但在電費已不斷攀升的背景下，這種做法依然相當普遍，專家警告後果恐將擴大。

據報導，若電廠擴建不足，電網可靠性會受威脅；但若擴建過度，消費者則可能背負數十年「閒置電廠」的成本負擔。對此，洛磯山研究所能源專家Mark Dyson 表示，公用事業有天然誘因誇大需求，以提高可向電價回收的投資額。

Sierra Club 資深顧問Jeremy Fisher說明，電力公司通常不會真的為極端預測蓋滿所有電廠，但它們會把這些數字拿去遊說監管單位。但問題是，我們很可能已經在替這些「不存在的需求」買單，或者即將開始。

全球數據中心用電正快速上升。麥肯錫預估，2030年全球數據中心將需要219GW電力；但美國最大26家投資人持有的公用事業公司提交的數據中心需求估算竟高達711GW，幾乎等同於美國整個本土夏季用電高峰。

據報導，住些數據中心並非直接由Amazon、Google、Microsoft、Meta等科技巨頭興建，而是由眾多開發商先行興建再「轉賣」給大公司。這些開發商為了確保能成功落腳，會同時向多州提出電力需求申請，形成顯著重複與誇大。

Camus Energy共同創辦人、前Google資深工程師Astrid Atkinson指出，實際提交的電力申請可能是最終需求的5到10倍，每個開發商都會準備多個選項，真正能完成的往往只是一部分。而Flexential 執行長 Ryan Mallory指出，確實有新開發商用地毯式轟炸方式提交需求，這讓整個市場變得緊繃。

專家指出，AI伺服器中超過一半的耗電來自輝達與AMD的GPU，以今年全球GPU產量來說，預估最多只能支撐5GW算力、2028年也僅9.5GW，AI數據中心的確推動新的電力需求，但幅度並沒有電力公司聲稱的那麼離譜。

伯克利國家實驗室估計，2023年美國數據中心耗電占比4.4%，2030年可能升至6.7%–12%。而商用、住宅用電下降多年，公用事業公司把數據中心視為久違的成長契機，也讓誇大需求更具誘因。

如今，美國各州正試圖遏止投機行為；例如，俄亥俄州已要求數據中心需支付至少85%申報用電量。

