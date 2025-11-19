廚房必備神器！好市多「這款」商品 內行人讚不絕口

廚房必備神器！好市多Neatfreak三層超寬手推車，內行人讚不絕口。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕狹小擁擠的廚房都有1個共同的問題，東西太多，根本沒地方放，美媒報導，如果你也感同身受，而且家裡又沒有空間放置獨立廚櫃，那麼或許該考慮一下廚房推車，而好市多（Costco）這款Neatfreak三層超寬手推車，會員讚不絕口，稱不僅性價比高，外觀也很時尚，相當適合小廚房。

《chowhound》報導，無論你住在郵票大小的單間公寓，還是寬敞的開放式公寓，櫥櫃空間有限，都很難收納烹飪書籍、小型家電和廚房必備品等小物。而好市多這款多功能推車移動方便，幾乎可以搭配任何廚房風格，還能幫你清理工作台上的雜物。

請繼續往下閱讀...

這款Neatfreak三層超寬手推車，它不僅時尚實用，還擁有充足的工作空間和儲物空間。

Neatfreak的深度不到 14 英寸，可以靠牆放置而不礙事，也可以靠在沙發靠背上，打造垂直收納空間。這款推車移動方便，配備鎖定腳輪，必要時可將其固定在原地。整個推車最大承重可達 90 磅，這意味著您可以存放大量餐具和小型工具，例如手持攪拌器、攪拌棒或立式攪拌機的配件，會員們對這款推車讚不絕口，尤其稱讚其高端質感和簡易的組裝方式。

１位顧客在Costco網站上評論道：「這款推車組裝起來相對簡單，而且非常結實。我也很喜歡它的尺寸和層架之間的間距。」她還補充說，輪子也很順滑。另１位顧客說：“它能幫我把廚房檯面上的東西都收納起來，性價比很高，而且外觀也很漂亮。”

當然，售價僅46.99美元（約新台幣1457元），肯定會有一些缺點。1些評論者反映組裝零件比較困難，而另1些評論者則指出他們的包裝盒裡缺少必要的零件。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法