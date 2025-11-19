逃過分拆！Meta反壟斷案勝訴 法官點出一關鍵

Meta在聯邦反壟斷法庭取得重大勝利，無需分拆先前收購的Instagram和WhatsApp。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕科技巨頭Meta週二（18日）在聯邦反壟斷法庭取得重大勝利，法官裁定該公司無壟斷問題，不需分拆先前收購的Instagram和WhatsApp，法官也提到做出這項判決的一大關鍵是「Meta的市佔已經開始下滑」。

《彭博》報導，審理這起反壟斷案件的法官博斯伯格（James Boasberg）週二支持Meta的立場，認為這家科技巨頭可以繼續維持目前的營運，因為Meta的市佔已經開始下滑。博斯伯格指出，即使Meta仍在成長，人們在網路消磨時間的選擇範圍也在不斷擴大，Meta也愈來愈像他的競爭對手。

法官補充，在AI時代，這個領域只會變得更加「擁擠」。過去十年來的一系列變化，從更先進的技術、AI到社會規範的改變，都削弱了Meta的獨特優勢。博斯伯格表示，臉書（Facebook）、Instagram、TikTok和YouTube都發展成幾乎擁有同樣的主要功能，Meta最受歡迎的平台與TikTok和YouTube提供的功能幾乎沒有區別。

Meta贏下與聯邦貿易委員會（FTC）的訴訟，但這家公司的業務卻比以往任何時候都面臨更大的威脅。

多年以來，Meta一直憑藉著自身最寶貴的資產「社群圖譜（social graph）」來對抗潛在的競爭對手，這被視為是Meta的「護城河」，他所創造的網路效應讓使用者很難離開臉書、Instagram等平台，如果想要在其他工具上獲得相同的體驗，就必須重新開始建立與親友的聯繫。

隨著時間過去，這種局勢出現了變化，不再是Meta的優勢。博斯伯格表示，Meta在建立親友網路當中的作用正隨著時間過去減弱。當用戶最初註冊臉書時，他在平台上的好友就是他在現實當中的朋友，十多年時間過去，他現實中的朋友已經出現變化，但他在臉書的老友依然存在，因此，老用戶的好友列表變成一個過時、記錄他們曾經認識的人的檔案，來自朋友的貼文也就沒那麼有意思。

網路結構的改變，促使Meta更加積極拓展那些「尚未建立聯繫」的內容，即那些與用戶沒有存在任何關係的人的貼文和影片，透過AI演算法像用戶推送他們未必主動尋求地內容，這已成為臉書和Instagram的常態。

博斯伯格指出，美國人現在只花17％的時間用於在臉書上瀏覽好友的內容。在Instagram平台，這個數字更是低至7％，而取代了好友內容的大部份是陌生人所發佈、由AI推薦的短影音。不過，在社群影音市場，TikTok和YouTube也佔據主導地位。

因此法官認為，Meta現在玩的遊戲，其他公司也能玩。博斯伯格補充，無論哪家公司執行的最好，他們各自的產品現在都讓人覺得一樣。

