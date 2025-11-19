無視美國制裁！俄天然氣「砍價近4成」血本無歸也要賣中國

中國廣西的北海液化天然氣接收站，據報已成為俄羅斯受制裁天然氣的「專用入口港」，不再接收美國等他國貨物。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》引述知情人士的獨家報導，俄羅斯液化天然氣（LNG）生產商諾瓦泰克公司（Novatek）為吸引中國買家，自今年8月以來，已將其受制裁的「北極液化天然氣2號」（Arctic LNG 2）計畫的天然氣價格，大砍了3到4成出售。

報導指出，此舉已打破這個耗資210億美元的計畫自去年12月投產以來，因歐美嚴厲制裁而無法售出任何貨物的商業僵局。消息人士透露，自8月以來總計14批的交貨中，中國買家持續獲得約3至4成的驚人折扣。這意味著每批市價超過4400萬美元的貨物，實際售價僅在2800萬至3200萬美元之間。

請繼續往下閱讀...

美國總統川普正加緊對莫斯科施壓，旨在切斷其石油與天然氣收入，以迫使其結束在烏克蘭的戰爭。然而，華府在執行對中國實體的制裁時面臨兩難，因為此舉可能危及美國自身與中國達成液化天然氣協議的雄心。

廣西北海成俄天然氣專用港

據北京的資深業界人士透露，中國政府已批准了這些採購案。商業登記資料顯示，接收這些貨物的中國廣西「北海液化天然氣接收站」，由中國國有能源基礎設施巨擘「國家管網集團」（PipeChina）營運。中國外交部對此重申反對單邊制裁，並稱中俄能源合作是正常的經貿活動。

1名知情的中國交易員表示，北海這個中型接收站在今年8月之前，仍接收來自包括美國在內的多個國家的天然氣。但自8月以來，國家管網集團已拒絕其他公司使用該設施，使其事實上成為俄羅斯天然氣的專用入口。英國政府已於今年10月對北海接收站實施制裁。

諾瓦泰克公司由俄羅斯總統普廷最親密的盟友共同持有，其「北極液化天然氣2號」計畫雖於2023年12月投產，但在今年8月降價求售前，未能成功賣出任何一批貨物。期間，法國合作夥伴道達爾能源（TotalEnergies）已退出該計畫，但中國兩大能源巨頭中石油與中海油仍各持有10%股份。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法