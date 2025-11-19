自由電子報
便宜到不可思議！Costco高層承諾：3大明星品項「凍漲」

2025/11/19 13:45

面對通膨來襲，好市多（Costco）的高層表態，將盡力為會員守住價格。（彭博）面對通膨來襲，好市多（Costco）的高層表態，將盡力為會員守住價格。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著全美各地的雜貨品項紛紛漲價，美式賣場好市多（Costco）的高層表態，將盡力為會員守住價格。Costco 財務長米勒奇普（Gary Millerchip）日前就曾做出承諾，表示會員不會過度承受通膨的衝擊。外媒指出，Costco事實上已確保3項商品近期不會漲價，堪稱抗通膨代表，分別是熱狗套餐、烤雞和科克蘭（Kirkland Signature）衛生紙。

美國《鏡報》報導，米勒奇普在財報電話會議中表示，雖然會員們喜歡在Costco門市與線上購物，找到那些「尋寶」式的商品，不過在經濟不確定時期，Costco日常銷售的物美價廉商品，對會員來說同樣至關重要，「我們的熱狗套餐、烤雞和科克蘭衛生紙，就是最好的例子。」

最知名的莫過於 Costco 的熱狗套餐，自 1980 年代推出以來，其售價從未變動過，熱狗加飲料仍然是 1.50 美元（約47元新台幣）。Costco 創辦人暨前CEO席尼格（Jim Sinegal）在 2009 年受訪時曾說，如果熱狗漲價，「那就表示我死了」。

在賣場內，Costco 的烤雞仍維持 4.99 美元（約157元新台幣）。許多 Costco 會員喜歡購買烤雞，因為可用於湯品、塔可、沙拉等多種料理，是家常必備食材。食譜網站《AllRecipes》曾比較 Walmart、Target、Whole Foods、Costco 和 Sam’s Club 等美國主要連鎖通路的烤雞，Costco 的烤雞不但價格便宜，口味更被評為第一名。

Costco 烤雞的價格歷史上只調漲過一次，在 2008 年金融危機時漲了 1 美元。

最後是科克蘭衛生紙，米勒奇普強調，科克蘭衛生紙近期也不會調漲。Costco 的科克蘭衛生紙 30 捲裝售價為 24.99 美元（約787元新台幣），平均每捲約 0.80 美元（約25元新台幣）。與其他賣場相比，Costco 會員在衛生紙這個品項上，能以更優惠的價格買到更多。

