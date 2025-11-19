川普警告：過度監管AI 恐威脅成長引擎

美國總統川普（Donald Trump）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週二（18日）表示，美國需要有一個聯邦標準來監管人工智慧，如果每一個州都制定了自己的標準，AI技術可能會面臨被過度監管的風險。

《路透》報導，川普在社群平台表示，對AI的投資正在幫助美國成為世界上最「火熱」的經濟，然而，各州過度監管正在威脅、破壞AI成長引擎。美國必須制定一個聯邦標準，而不是50州各自為政的監管制度。川普指出，由於缺乏統一的聯邦AI標準，中國很容易在AI競賽中追上美國。

川普一直將贏得與中國的AI競賽列為優先事項，今年1月就任總統不久後，川普就指示政府制定一項AI計畫，旨在使美國成為世界AI之都，並減少阻礙AI快速發展的監管壁壘。

AI的興起引發了一系列擔憂，包括他可能被用來擾亂民主進程、助長詐欺行為以及導致大量人口失業等問題。

川普呼籲議員將聯邦標準單獨列法案，或是將其納入目前的《國防授權法》（NDAA）政策法案當中。川普稱，把他寫入《國防授權法》，或者通過一項單獨的法案，這樣就沒有人能夠與美國競爭了。

