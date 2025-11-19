國際油價震盪後上漲！背後有兩大原因

國際油價週二（18日）在震盪後收高。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週二（18日）在震盪後收高，因交易員權衡西方制裁對俄羅斯原油流動的衝擊，以及美國總統川普表示，已開始面試下一任聯準會（Fed）主席人選的影響。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲 83 美分，或 1.39%，至 60.74 美元。

布蘭特原油上漲 69 美分，或 1.07%，報每桶 64.89 美元。

在川普宣布開始面試新的聯準會主席後，美國原油期貨午後一度上漲每桶超過 1 美元，觸及盤中高點每桶 60.92 美元。川普先前多次公開批評現任主席鮑爾（Jerome Powell），指責他沒有更快地降息。

Again Capital 合夥人基爾杜夫（John Kilduff）表示：「我認為這個消息支撐了市場，因為川普會挑選什麼樣的人選其實非常明顯。這讓市場出現一點偏向風險資產的推動效果。」。

較低的借貸成本通常有助提升石油需求，並推升油價。

美國財政部表示，10 月對盧克石油（Lukoil）和俄羅斯石油公司（Rosneft） 實施的制裁，已開始壓縮俄羅斯的石油收入，預計隨著時間的推移，也將限制其出口量。

三菱日聯金融集團（MUFG）分析師 Soojin Kim 表示：「交易員正同時權衡不斷增加的全球供應過剩，以及美國制裁正在干擾俄羅斯原油流動的情況。」

川普於週日指出，共和黨正起草一項法案，將對任何與俄羅斯有商業往來的國家實施制裁，並補充說伊朗也可能被納入。

基爾杜夫表示：「他們正在討論的這項俄羅斯制裁法案，就是那種可能真正帶來影響的次級制裁類型。失去俄國供應的風險對市場具有支撐作用，而且的確引起市場注意。」

