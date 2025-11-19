美國擬點頭出口！沙國AI新創拿到先進晶片通行證 出貨量傳「數萬顆」

美國計畫批准向沙烏地阿拉伯人工智慧企業Humain出售晶片。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國擬批准首批先進人工智慧晶片銷售給沙烏地阿拉伯AI公司 Humain。《彭博》引述消息人士透露，此舉正值沙國王儲穆罕默德·本·薩勒曼與美國總統川普會晤之際，晶片出口許可將納入美國與沙烏地阿拉伯之間更廣泛的 AI 合作協議中，最快本週即可敲定，這對這家國營背景的AI新創而言，堪稱一大勝利。

據報導，川普指出，協議將涵蓋「一定數量的晶片」。知情人士進一步透露，預計獲准的晶片數量將達到數萬顆，但他拒絕透露更多細節。

自2023年起，沙國出口此類晶片即須獲得美國政府批准，而協議將使美國在審核沙國 AI 晶片出口申請時「更傾向積極放行」。市場認為，沙國若獲授權，將為多家全球頂尖晶片製造商擴展中東市場打開門路，包括輝達、AMD。

沙國新創公司Humain執行長Tareq Amin 上月表示，公司計畫到2030年部署多達40萬片AI晶片。

據報導，這項雙邊協議是美國與沙國經過數月談判的結果。談判過程中，美方對沙國晶片有可能最終流向中國的疑慮一直存在。為消除美方疑慮，沙國近期也公開釋出多項承諾；例如，沙國新 AI 基金負責人去年表示，若美國要求，沙國願意撤出對中國的投資，而Humain 執行長也向《彭博》表示，公司承諾不會購買中國華為的設備。

