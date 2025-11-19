不是敗家不是詐騙！87歲母「神秘狂提款」嚇壞兒子 真相令人鼻酸

高齡者在「金錢管理」方面的麻煩時有所聞。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕高齡者在「金錢管理」方面的麻煩時有所聞。不僅有詐騙受害、存摺遺失等外部因素，因本人認知功能下降所造成的「無自覺提款」或「不明用途的支出」，也常在家庭內引發嚴重問題。日本東京一名52歲的上班族岡本健一（化名）就遇到了這種狀況，他有天檢查高齡87歲的母親良子（化名）的存摺時，竟赫然發現在過去1年內被多次提領，金額超過 850 萬日圓（約174萬元新台幣），雖然調查後發現並非詐騙，但母親對此卻是一問三不知，這才知道母親的認知功能已經下降，出現金錢管理上的問題。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，健一表示，他去年年底回老家時，母親良子把存摺遞給他，希望他幫忙補登一下存摺，健一心想，母親的退休年金每個月有8萬日圓（約1.63萬元新台幣），房子也是自己的，她不用付房租或水電費，因此一直以為母親多年的存款，至少還留有一定數目。

結果健一補登完後看到明細，卻發現過去約1年內，竟被提領超過 850 萬日圓。他說：「我一開始還以為是弄錯了。但存摺上清楚列著一筆筆『提款』紀錄，看到的瞬間手都在發抖。」

存摺上滿滿都是「ATM提款」、「金融卡提款」和「櫃台提款」的紀錄，甚至有每個月以數十萬日圓規模被提領的月份。然而，母親對於這些資金的用途記憶模糊。

當健一詢問母親：「這些錢用到哪裡去了？」母親卻是一問三不知，只回「不太記得了」。這讓健一懷疑是不是遇到詐騙，又或者是被竊取，但仔細調查發現，這些全都是合法提領，也沒有任何人陪同母親到銀行取款的跡象，反而更可能是母親自己定期到 ATM 提款。

健一細想，母親並未被診斷失智症，但最近確實覺得母親的健忘變得多了。像是反覆購買同樣的食物、搞錯日間照護的預約，他於是認為，金錢管理的問題應該也是這些變化的一部分。健一坦言，母親一向是節儉的人，從來不是花錢大手大腳的類型。也因為這樣，就算餘額減少到這種程度，家裡也都沒有人發現。

報導分析，高齡者的「金錢消耗過快」，並不單純是浪費，而是因認知功能下降，導致金錢感覺變得遲鈍的現象。在失智症的前期，也就是輕度認知障礙（MCI）階段，就可能出現金錢管理上的困難。隨著判斷力與記憶力下降，更容易出現「同樣的物品重複購買」、「忘記是否付款而重複支付」、「遭可疑推銷誘惑而購買」等問題行為。

與親戚商量後，開始考慮透過日本的「成年後見制度」（監護制度）來協助母親的金錢管理。這是由日本的家庭法院選擇後見人，由後見人來替當事人代為或協助進行財產管理、契約行為的制度，2022 年度的利用件數已達約 25 萬件。

健一坦言，如果沒人發現繼續下去的話，母親的退休金可能會完全耗盡，這次讓他深刻體會到「看看存摺」這個小舉動，其實是非常重要的。

報導建議，越來越多高齡者靠動用儲蓄生活，金錢管理的重新檢視，已可說是「進入照護前階段」的重要課題。無論是返鄉探親時，或替父母更新存摺時，只要稍微確認一下，就能成為守護家庭安全的第一步。

