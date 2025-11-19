堪稱年度「最瘋稀土金屬」! 一年飆漲1500％ 全球高科技都被卡

市場供需失衡，戰略金屬氧化釔價格在一年內暴漲近1500%，創下每公斤126美元歷史新高。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕全球供應鏈持續吃緊，今年漲勢最誇張的不是石油、也不是銅，而是常被忽視的稀土元素「釔（Yttrium）。據報導，戰略金屬氧化釔的價格在一年內暴衝近 1500%、衝上每公斤126美元的歷史新高，但在去年底時還不到8美元。

據報導，釔是醫療科技、航太設備、陶瓷、雷射與超導體等尖端科技無可取代的「隱形英雄」。但美國地質調查局指出，美國在過去4年中，超過90%的釔進口是依賴單一來源，供應極度集中，風險異常高。

專家指出，當釔的供需一失衡，價格立即脫軌狂奔，不確定性越大，買家就越搶貨，價格也越不受控。這波巨幅暴漲，徹底暴露全球稀土供應鏈的脆弱。這種「戰略金屬焦慮」正在科技供應鏈中迅速蔓延。

據報導，西方供應商正努力追趕，但要補上缺口並不容易。目前美國獲五角大廈支持的MP Materials正在Mountain Pass加快釔的開採，但主要仍在儲備、等待下游產能到位，短期內無法大量釋出供應。

此外，澳洲Lynas也在擴建Mount Weld礦場與馬來西亞加工廠，全力提升釔的年產量。但建立一條真正多元化、可抗風險的全球稀土供應鏈仍需要時間。

