比特幣2025大崩盤 ! 彭博示警：刷新高機率只剩5％

〔財經頻道／綜合報導〕比特幣從2025年高點已重挫近30%，表現不僅輸給科技股，連短期國庫券都比它亮眼。《彭博》引述Coinbase 旗下 Deribit 的期權資料指出，比特幣今年再創12萬6000美元新高的機率，已低於5%。

對此，分析師Brendan Fagan表示，目前比特幣似乎正試圖重新找回主導地位，但這次不是以風險訊號，而是以穩定象徵。如果9萬美元能守住，或許這將是數位資產市場從壓力轉向信心的轉折點。

週二，比特幣一度跌破9萬美元，這大約是ETF投資者的平均進場價，也意味著大多數持有者都已「套牢」。截至紐約時間上午11點46分，比特幣略微反彈約1.5%，報9萬3241美元。

報導指出，對許多人來說，2025年本應是加密貨幣的突破之年，因為美國白宮對加密貨幣的親近態度、允許跨代幣發行交易所交易基金的新規，以及機構資金的湧入，似乎都已確保數位資產在主流金融領域佔有一席之地。

然而，對那些在高點買進的投資人來說，這個故事似曾相識「先是狂熱，再來崩跌，最後剩下懷疑」。這種跌勢讓比特幣的光環逐漸褪色。

曾被稱作「數位黃金」的比特幣，如今被真正的黃金狠狠超越。比特幣信徒長期批評黃金過時，但今年在利率下降與風險偏好轉弱的環境中，黃金、長期公債甚至那斯達克指數的表現都遠勝比特幣。就連一向被視為「低波動低成長」代名詞的美國公用事業指數，也跑贏比特幣。

對專業投資人而言，比特幣的失靈更顯關鍵。在多元資產組合中，它既未能對沖因關稅引發的股市下跌，也沒能在反彈時放大收益；當其他市場動盪時，它也未展現獨立走勢。對那些將加密貨幣視為策略性配置的基金經理而言，這不只是績效問題，更是信念危機。

分析師指出，市場對比特幣「崩壞原因」眾說紛紜。有些人將矛頭指向10月的暴跌事件——約190億美元的槓桿部位被清算，對整個市場留下心理陰影。XBTO Trading 高級交易員 George Mandres 認為：「10月10日的崩盤影響遠比表面更深，它削弱了做市商提供流動性的意願，也動搖了投資者的風險偏好。」

另一派則認為這與整體市場疲弱有關。BRN 研究主管Timothy Misir 指出，亞洲經濟數據疲軟，中國股市走弱，全球科技估值在輝達財報前回調。目前流動性已偏緊，市場相關性又回到高槓桿狀態。加密貨幣表現得不像避險資產，反而成了最激進的宏觀槓桿押注。」

眼下，投資人普遍採取防禦姿態，在8萬5000美元與8萬美元區間的下檔避險需求激增。根據 Coinbase 旗下 Deribit 的期權資料，比特幣今年再創12萬6000美元新高的機率已低於5%。

