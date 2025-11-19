中國還在賣美債！外國9月所持美國公債規模 創半年來首次下滑

美國財政部週二（18日）公布的國際資本流動報告（TIC），顯示9月外國對美國公債的持有量約9.249 兆美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國聯邦政府停擺43天后，美國財政部終於公佈了國際資本流動報告（TIC），根據美國財政部週二（18日）公布的數據顯示，外國投資人在9月持有的美國政府債務出現減少趨勢，這是6個月來首次下降。以國家地區來看，日本仍是最大海外美債持有國，中國雖然小幅減持，但仍僅次於英國，位居美國公債第3大持有國。

根據美國財政部週四（18日）公布的數據，9月外國對美國公債的持有量約9.249 兆美元，略低於 8 月的 9.262 兆美元。但與去年同期相比，外國投資人持有的美國公債規模，仍成長 5.5%。

日本仍是最大海外美債持有國，在9月增持了89億美元，總額來到1.189兆美元，已連續9個月增持美國公債。英國在9月減持了393億美元美國公債，總額來到8650億美元，為第2大海外美債持有國。

至於中國9月則是減持5億美元，總額至7005億美元，為第3大持有國，值得注意的是，長期被視為中國海外持債指標的比利時，則增持125億美元至4668億美元，至第5大持有國。

台灣部分，則是在9月增持9億美元，總額來到3126億美元，為第10大海外美債持有國。

分析人士指出，過去10年中國的美債持有量呈現逐步下降，既反映戰略考量，也受到市場因素影響。在戰略層面，北京希望降低在外匯儲備、貿易結算與投資上的美元依賴。

中國也在減碼美債，以支持人民幣匯率。分析人士表示，經濟成長放緩、新冠疫情後遺症持續，以及貿易障礙升高，都抑制出口帶來的美元流入，使北京面臨更大支撐人民幣匯率的壓力。

