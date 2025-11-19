富人大賺黃金財！「金條出租」金額今年爆增19倍

富人大賺黃金財！金條出租金額今年爆增19倍。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕今年迄今黃金價格已漲逾50%，隨著金價飆升，富裕的投資者紛紛租賃黃金，SafeGold創辦人表示，租賃量自年初以來已從200萬美元（約新台幣6200萬）增加到4000萬美元（約新台幣12.4億），富人不再只是買黃金，然後等著價格飆升到5000美元，而是紛紛將其閒置的金條拿出來，出租給煉油商、珠寶商和製造商以賺取利息，挑戰黃金作為無收益資產的名聲。

CNBC報導，SafeGold創辦人高拉夫·馬圖裡（Gaurav Mathur）說，「我們接到一堆電話，有人說，我有價值200萬美元的金條，我有100萬美元（約新台幣3100萬）的金條。你能幫我出租嗎？」

馬圖裡告訴CNBC：「過去幾個月發生了非常顯著的變化，許多較富裕的客戶現在已經習慣租賃，」並補充說，SafeGold的租賃量自年初以來已從200萬美元增加到4000萬美元（約新台幣12.4億）。人們不再只是買黃金，然後等著價格飆升到5000美元。

SafeGold 目前提供有擔保租賃2%的收益率，無擔保租賃則有4%的收益率。今年初利率曾一度上升至3%和5%。

Monetary Metals創始人兼執行長基斯‧韋納（Keith Weiner）表示，這種吸引力很直覺，已計劃持有黃金的投資人可透過租賃支付獲得黃金收益，而珠寶商和製造商則利用這些租賃資金來資助日常生產所需的黃金。由於這些借款人償還的黃金金額相同，而非按美元計算，他們避免了價格波動的風險，同時保持庫存充足。

1位美國企業家約瑟夫表示，過去1年隨著金價飆升，他透過 Monetary Metals 租賃的黃金數量翻倍。「我唯一確定的賭注是貨幣會貶值，」約瑟夫說，他的黃金收入約為3.8%。

黃金租賃的運作方式與貸款相似，但資產是以盎司計價，而非現金。雖然結構略有不同，但基本邏輯相同：投資人將黃金供應給租賃平台或金融機構，然後由他們將黃金借給企業。

對於需要黃金製作珠寶或零件的珠寶匠、精煉廠或製造者來說，持有黃金時不必借錢或冒價格波動的風險。他們之後可以以當前的黃金價格出售成品。

借款人隨後支付黃金租賃利率，並在期限結束時，歸還等量的金屬或將租約轉期。對借款人來說，吸引力在於簡潔與會計清晰。

Kilo Capital執行長韋德·布倫南（Wade Brennan）表示：「黃金租賃解決了兩個問題。」「這能給他們所需的資金，並消除價格風險。如果他們用銀行貸款買黃金，就必須進行對沖，否則就會暴露在黃金價格之下。大多數商人對未來並不精明。」

而對借出黃金者，其風險則是借款人可能不會還款給你。

LSEG的數據顯示，今年迄今黃金價格已上漲超過50%，即使在上個月高點回升至4381.21美元以上後，仍朝著自1979年以來最強勁的年度漲幅邁進。創紀錄的價格推高了金條的價值，增加了供應鏈各處的融資需求。

總部位於新加坡的Goldstrom執行長派崔克·圖伊（Patrick Tuohy）表示，過去4個月珠寶產業客戶對黃金租賃的需求已翻倍。「因為過去1年黃金價格大幅上漲，同樣10萬美元（約新台幣310萬）銀行貸款現在買的黃金大幅減少。珠寶商需要替代融資，而黃金對黃金租賃正是解決這個問題的解決方案。

然而，黃金租賃伴隨交易對手方及營運風險，這是一般儲存所沒有的，世界黃金理事會的約翰·里德（John Reade）說，儘管借金給這些公司可能帶來的利率看似吸引人，但黃金持有人應考量借款人的信用與可信度，並極度謹慎行事。

雖然違約罕見，但如果借款人遇到困難或現金流管理不善，他們可能無法準時歸還你的金條。或者，他們可以退還「假」金條，或是純度與最初聲稱或出租的金條不相同。

馬圖裡也承認了這些疑慮，並表示公司會檢測每根退回的金條是否真偽。

