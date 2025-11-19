她拿62萬創業！如今年收4929萬 親曝翻身訣竅

普萊斯拿62萬創業，如今Abbode年收4929萬。（擷取自CNBC）

〔財經頻道／綜合報導〕因1台刺繡機改變了人身，29歲的家居裝飾Abbode創辦人普萊斯（Price）拿2萬美元（約新台幣62萬）創業，由於生意不錯，手頭有餘錢，「一時興起」買1台1.5萬美元（約新台幣46.5萬）刺繡機，但因不會操作，一直被塵封在店舖的地下室，然而因快速投資，但銷售卻一直下滑，為轉型她將刺繡機搬出來，並舉辦了1場快閃活動，只要買Abbode的產品，並享受免費刺繡服務，沒想到訂單爆表，於是購買更多機器，後來將業務全面轉向刺繡，並與品牌合作，業績不斷攀高，如今年營收已達159萬美元（約新台幣4929萬） 。

CNBC報導，普萊斯在帕森設計學院攻讀研究生時創辦了Abbode公司，2019年透過Facebook向紐約當地人出售乾燥花，在疫情期間，由於租金便宜，決定將生意擴展到實體店面，她拿出2萬美元作為租金和押金，在紐約市諾麗塔區租了1家店面，出售花束和家居裝飾品。

6個月的租約到期後，她加倍投入，為了支付擴張費用，她向親朋好友借了6萬美元（約新台幣186萬），很快就獲得了回報。

普萊斯表示，在假日期間，顧客擠滿了熱鬧的零售街區，購買了足夠多的Abodde家居裝飾品，公司每月銷售額達到了6萬美元。

普萊斯說，由於經濟狀況良好，她揮霍了一把，買了1台刺繡機，由於缺乏操作這台重達100磅機器的專業知識和空間，她只好把它存放在店舖的地下室裡。

但隨著隨後的假期購物季結束後消費者支出下降，Abbode生意開始走下坡路。

普萊斯感到前所未有的焦慮，認為應有所轉變，於是在2023年3月，她將閒置的刺繡機搬出來，並舉辦1場快閃活動，顧客可以購買Abbode的產品，並享受免費刺繡服務。

幾個小時內，收銀台上就貼滿了黃色便利貼，記錄著大量的客製化刺繡訂單。普萊斯說，處理完所有訂單花了幾個星期。她開始購買更多機器，並訓練員工使用。到了年底，刺繡業務的收入佔商店總收入的50%。

根據CNBC Make It查閱的文件顯示，活動首日，Abbode的銷售額是前1個週六的5倍。 「那個週末，我就知道我手裡握著1個特別的東西。我知道一切都將改變，」普萊斯說。 “我只是很早就抓住了這個趨勢。”

在接下來的1年裡，Abbode調整了業務方向，開始提供可客製化的刺繡產品和刺繡服務，線上線下都有販售。文件顯示，公司2024年的總銷售額為159萬美元，高於前1年的71.9萬美元（約新台幣2228.9萬）。

文件顯示，活動收入約佔總收入的25%。 Abbode曾在世界各地舉辦快閃店活動，包括英國、西班牙和義大利，合作品牌包括LL Bean、麗茲卡爾頓酒店和Charlotte Tilbury。流行歌手Sabrina Carpenter在10月18日NBC電視台的《週六夜現場》節目中，身穿1件Abbode定制的黃色T卹，上面用紅色縫線繡著“Live From New York”（來自紐約的現場演出）。

儘管銷售額很高，但營運長郭克（Kwak）表示，Abbode的營運基本上處於損益平衡狀態，盈利微薄，他指出，公司目前的首要任務是提升品牌知名度並拓展收入來源，然後再考慮提高獲利能力。

普萊斯則表示，短期內，她希望增加更多授權合作，例如運動隊徽、熱門品牌和卡通人物等，並與更多批發合作夥伴攜手。長期來看，她希望在全球開設Abbode門市。

