恐慌情緒飆漲！比特幣市值蒸發直逼19兆 今年漲幅全回吐

〔編譯魏國金／台北報導〕美國有線電視新聞網（CNN）18日報導，6週前比特幣突破12.6萬美元創新高紀錄，此後重挫逾26%。18日早盤交易價格低於9.2萬美元，今年漲幅已全數回吐。

比特幣17日晚間跌破9萬美元，為7個月來首次摜破該門檻，不過18日開盤收復部份失地。

用華爾街的術語來說，比特幣已跌入熊市，亦即價格從近期高點跌逾20%。根據CoinMarketCap的數據，在這波動盪中，比特幣市值蒸發超過6000億美元（18.7兆台幣）。

投資人近幾週已越來越迴避人工智慧（AI）類股與加密貨幣等風險資產。雪上加霜的是，聯準會是否下月降息的不確定性，加劇比特幣的拋售情緒。

加密貨幣交易所OKX全球管理合夥人拉菲克（Haider Rafique）說，「比特幣的回檔是風險情緒更廣範轉變的一部分」。

18日美股開盤延續近期跌勢，道瓊跌875點或1.24%、標普500與那斯達克分別跌1.1%、1.6%。華爾街恐慌指數VIX跳漲6.5%。

與此同時，比特幣長期投資人在經歷近幾年比特幣快速上漲後，可能平倉以保獲利。Hashdex資產管理全球市場洞察主管歐謝（Gerry O’Shea）說，「隨著長期持有人獲利了結的賣出壓力，以及聯準會政策、流動性環境，與其他總體經濟狀況的不確定性，使比特幣陷入困境」。

