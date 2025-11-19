Costco五款獲得好評電子產品 超值平價、適合所有人

好市多（Costco）以其大包裝食品和家居用品而聞名，也有不少值得入手的電子產品，是購買價格實惠的電子產品的絕佳去處。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）以其大包裝食品和家居用品而聞名，也有不少值得入手的電子產品，是購買價格實惠的電子產品的絕佳去處。雖然您總是可以找到筆記型電腦、電視等高價商品，但也有一些價格低於40美元的平價電子產品，幾乎適合所有人。

美媒bgr.com參考其他線上購物平台的評分，確保挑選的電子產品能夠真正為大眾的生活增添價值，並建議將它們添加到Costco購物清單中。以下是推薦的5款平價電子產品。

1.Berkshire Life加熱毯

Costco推出了秋季必備好物，幫助溫暖度過寒冷季節：電熱毯。這款由Berkshire Life製作的電熱毯擁有超過4000條用戶評價，平均評分高達4.7顆星。買家紛紛稱讚其柔軟舒適的面料，觸感奢華，且加熱均勻。

這款毛毯雙面可使用，一面柔軟蓬鬆，另一面光滑絲滑，更添魅力。兩種不同的觸感選擇，使其成為百搭的禮物。此外，它還可機洗，清潔起來非常方便。在Costco售價僅為34.99美元，非常划算。

2. iHome 手提藍牙蠟燭音箱

它是一款便攜式藍牙蠟燭音箱，可以模擬燭光，並透過藍牙播放你自己的音樂，或播放內建庫中的白噪音。這款小巧的設備功能多樣，售價僅29.99美元。你可以把它當作電子蠟燭，營造氣氛照明；播放海浪聲或雷雨聲等助眠音效；或隨時隨地把它當作音箱使用。雖然Costco網站的評價不多，但在其他電商平台上卻擁有數千則好評。

3. Scosche PowerVolt PD60 雙埠 USB-C 車用充電器

在Costco網站上，只需34.99美元即可購買兩支裝的Scosche 雙口USB-C車用充電器。它可以為所有USB-C 連接埠的便攜式電子設備充電，包括手機、平板電腦和筆記型電腦。

這兩個介面都支援30W充電，這對大多數旗艦智慧型手機來說算是標準配備。當塞車或長途駕駛遇到任何問題時，手機隨時都有電源可用，可以讓你安心不少。

4. Panther Vision 可充電 POWERCAP LED 發光針織帽

對於熱愛戶外探險的人來說，Panther Vision可充電LED照明針織帽絕對值得加入你的Costco電子產品購物清單。這是一款優質抓絨針織帽，內建免持LED手電筒。

在最高亮度下，手電筒可持續照明長達4小時；在低亮度下，則可持續照明長達10.5小時。 當然，它可以透過牆式充電器、智慧型手機、行動電源或電腦的USB介面進行USB充電，方便長時間使用。此外，它還具備IPX4級防水性能。

5. JISULIFE 頸扇

如果你所在地區夏季炎熱，或經常去溫暖的地方旅行， Costco網站上有兩支裝的JISULIFE 頸扇，售價僅為29.99 美元。對於容易感到燥熱不適的人來說，它們絕對是理想的清涼之選。只需將其掛在脖子上，就能享受涼風。

內建4000mAh可充電電池，是一款必備的USB小工具，尤其適合在炎熱的夏季使用，能夠提升您的日常生活品質。在Costco網站上，超過1000條用戶評價證明了它的實用性和舒適性。

以上挑選的產品價格實惠（低於40美元），並且在Costco 網站上獲得了用戶的一致好評。

