臨櫃阻詐 今年前9月成功攔阻1萬1千多件、逾89億

金管會表示，臨櫃關懷攔阻逾267億元詐款。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會表示，持續從五大面向，「科技阻詐、精準阻詐、協力阻詐、臨櫃阻詐及責任阻詐」等，精進金融防詐措施，督導金融機構落實執行。金管會統計，在臨櫃關懷與攔阻機制，今年1月至9月共成功攔阻1萬1402件，攔阻金額逾89億元。此外，自112年至114年9月止已攔阻超過267億元。

金管會明天將列席立法院第11屆第4會期司法及法制委員會，報告「太子集團涉詐案、跨部會防詐及打詐成效」專題報告。

首先，在阻詐成效方面，「近期警示帳戶增幅明顯趨緩」：金管會為督促銀行加強存款帳戶開戶審查及控管，已訂定評估指標，自114年4月開始按月檢視各銀行警示帳戶控管成效。執行管控措施後，警示帳戶原每月約增加2千至3千戶，114年6月起每月增加數百戶，月增率明顯趨緩，並於114年9月底已出現負成長，顯示管控已具一定效果。

其次，「臨櫃關懷攔阻成效良好」：112年金融機構臨櫃關懷客戶攔阻件數達1萬1300件，攔阻金額近76億元；113年攔阻1萬3580件，攔阻金額近102億元。114年1月至9月攔阻1萬1402件，攔阻金額逾89億元。自112年至114年9月止已攔阻超過267億元。

近期主要阻詐措施，主要有五大項目，第一是推動「疑涉詐欺境內（外）金融帳戶預警機制」：由內政部警政署彙整提供境內（外）疑似涉詐帳戶，金融機構於客戶辦理境內（外）匯款時，經檢核如屬該等疑似涉詐帳戶時，加強關懷提問。

第二是建置約定轉入帳號灰名單通報平台：轉出行於受理申請約定轉帳帳號時，經由該平台請轉入行提供轉入帳戶之風險資訊，讓轉出行即時掌握潛

在風險，並對客戶採取關懷措施。

第三是與司法警察機關共同強化疑似詐欺犯罪被害人保護：由內政部警政署提供潛在被害人身分資料，銀行比對其中如有自行客戶，可於客戶提領、匯出款項或申請貸款時，加強關懷。

第四是實施網路銀行及ATM轉帳顯示戶名措施：銀行提供民眾鍵入帳號後，由系統顯示部分遮罩之受款人戶名，以供比對，減少民眾遭詐團誘騙轉。

第五，主動蒐報下架詐騙廣告：金管會督導臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所與證券期貨等三大公會主動於網路蒐報涉詐投資廣告。自112年4月起至114年11月7日止，已累計蒐報下架106610件。

金管會強調，打擊詐欺為政府重要政策，金融機構執行防範詐騙與洗錢防制等相關措施，係為保障合法經濟及金融活動能夠順暢運行。金管會將持續與相關部會合作，使金融防詐措施更快速、更精準、更有效。

