專家精選Costco 9件冬季必備好物 800元有找

〔財經頻道／綜合報導〕今年冬天想省錢買衣服嗎？Costco是為全家挑選保暖外套和配件的最佳選擇，而且價格實惠。從兒童厚重的派克大衣（厚重外套）到加絨長褲，許多禦寒必備品的價格都在25美元（台幣780元）或以下！

理財網站Gobankingrates報導，Costco購物專家列出9件25美元以下的冬季必備好物。

1. 男士復古防風雨1/4拉鍊節慶毛衣（Weatherproof Vintage Men's 1/4 Zip Holiday Sweater）。價格：21.99美元

預估Weatherproof Vintage推出的新款男士節日毛衣很快就會售罄，因為它價格實惠，而且有多種節日圖案可供選擇。每款厚實套頭衫均採用四分之一拉鍊設計，方便疊穿在襯衫外。現有海軍藍、灰色和綠色可選，尺寸齊全，售完為止。

2. Snozu 兒童外套（Snozu Kids' Jacket）。價格：21.99美元

為孩子選購Snozu兒童外套時，請挑選最適合他們寒冷天氣的款式。灰色和藍色外套內襯抓絨，而粉紅色和紫色外套的帽子上則帶有可拆卸的人造毛皮飾邊。每件外套都配有兩個前口袋，可以溫暖孩子的小手，並且內置背心，穿著更加舒適。

3. Lands' End 青年派克大衣（Lands' End Youth Parka）。價格：21.99美元

除了Costco，沒有哪裡能以不到25美元的價格買到Lands' End 的青少年派克大衣，紅色或灰色款（內襯抓絨）以及粉紅色和黑色款任你選擇。尺寸齊全，從XS到XL，售完即止。

4. HEAD兒童觸控手套（HEAD Kids' Touchscreen Gloves）。價格：15.99美元

HEAD兒童觸控手套讓孩子的小手保持溫暖舒適，同時又不影響他們使用電子設備。這款抓絨手套有小、中、大三種尺寸可選，採用Sensatec技術，確保與平板電腦和智慧型手機相容。

5. Gap 女士高領毛衣（Gap Women's Roll Neck Sweater）。價格：19.99美元

Gap女士高領毛衣是冬季衣櫥必備單品。這款毛衣有白色、棕色和黑色可選，Costco顧客的好評都稱讚其經典百搭的款式和略微寬鬆舒適的版型。

6. 愛迪達男女通用折疊針織帽（2件裝）（Adidas Unisex Fold Beanie （2-Pack）。價格：15.99美元（原價19.99美元）

又到了戴毛帽的季節！這款男女皆宜的愛迪達毛帽採用雙層設計，更加保暖，一組兩頂。經過計算，Costco會員每頂只需8美元。

7. 防風雨復古青少年抓絨內襯慢跑褲（Weatherproof Vintage Youth Fleece Lined Joggers）。價格：14.99 美元（原價 17.99 美元）

Costco會員購買Weatherproof Vintage品牌的兒童款抓絨運動褲可節省3美元。這款輕便的運動褲兒童款正在熱銷，欲購從速，藍色、灰色和黑色可選。

8. Buffalo 女士直筒燈芯絨褲（Buffalo Women's Straight Leg Corduroy Pants）。價格：19.99美元

穿上Buffalo女士燈芯絨褲，輕鬆打造從白天到夜晚的百變造型。

9. 男士復古防水抓絨內襯褲（Weatherproof Vintage Men's Bonded Fleece Lined Pants）。價格：21.99美元

冬季來臨前，不妨在衣櫃裡添置幾條Weatherproof Vintage 男士抓絨內襯褲。這些價格低廉的羊毛襯裡長褲有棕褐色和黑色兩種顏色，可以穿著去上班、外出辦事，或者搭配毛衣或紐帶襯衫參加節日派對。

