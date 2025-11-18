AIT指台美正處經貿深化「黃金時期」 蔡英文強調台灣具穩定性與關鍵角色

前總統蔡英文。（美國商會提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣美國商會今（18日）舉辦2025年度會員大會，美國在台協會（AIT）處長谷立言指出，台美經貿關係正處在策略性領域深化合作的「黃金時期」，前總統蔡英文則強調台灣在全球複雜變化局勢中的穩定性與關鍵角色。

蔡英文指出，美國近期在先進運算、雲端服務與綠色能源的多項重大投資擴增，同時台灣對美投資額也屢創新高，形成雙向擴大交流的局面，也顯現雙方互信深化、在經濟發展重點上的高度契合，而台灣在高科技產業的領先地位與日益強化的韌性，是與美國企業合作的重要基礎。

談及兩岸安全議題，蔡英文表示，其影響已從區域延伸至全球關注，台灣在第一島鏈所扮演的關鍵位置，對民主國家以及國際貿易的穩定性具有重要意義。

美國在台協會處長谷立言擔任主題演講嘉賓，谷立言表示，美台經貿關係正持續深化，並處於政策動能強勁、擴大雙邊投資、以及在多個策略性領域深化合作的「黃金時期」。

谷立言強調，美台共享的民主價值與經濟理念，將持續作為雙邊夥伴關係的基礎，尤其是在美國即將於明年慶祝建國250週年、而台灣美國商會也即將迎來創立 75 週年的重要里程碑之際。

台灣美國商會理事長Dan Silver亦強調台灣作為「民主理念的全球守護者與倡議者」的關鍵地位，並重申商會將持續與美、台雙方的重要利害關係人保持積極對話，一如既往地倡議台灣在美國經濟中的重要性，協助確保台灣持續成為「最適合經商的地方」。

