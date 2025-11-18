自由電子報
大眾控供應商出包！國防標案竟交中國貨 公司要賠1億元

2025/11/18 20:54

大眾控今天召開重大訊息說明記者會。（證交所提供）大眾控今天召開重大訊息說明記者會。（證交所提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕大眾控（3701）今天召開重大訊息說明記者會，代理發言人暨協理黃賀詩指出，子公司前投標國防部纖維疊層不織布標案，國防部以子公司供應廠商以大陸地區產品交貨違反產地規定解除契約後，向台北地方法院起訴請求子公司返還價金並支付懲罰性違約金及利息，共計新台幣1億1348萬8195元。

黃賀詩表示，此案由台北地方法院民事庭審理，法律事件相關文書案號為114年度重訴字第1238號，案由為大眾控子公司大眾電腦，在投標國防部纖維疊層不織布標案後，成功承攬並由供應商攻衛公司提供產品，但是後來橋頭地方檢察署偵查時，查察攻衛公司買入中國產品出貨，並將不實的國產證明供給大眾電腦與國防部。

由於攻衛公司舉措已經違反採購合約，國防部依規定解除契約，大眾電腦進而收到國防部向台北地方法院提起的民事賠償請求。目前大眾控已委請律師依法定程序辦理後續事宜，截至目前對本公司營運及業務並無重大影響。

