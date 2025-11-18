輝達將掀起破紀錄10兆元股價波動 AI加速或降溫等著瞧

路透報導，輝達週三（19日）將發布的財報可能會引發該公司市值3200億美元（台幣9.98兆元）的波動。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，輝達週三（19日）將發布的財報可能會引發該公司市值3200億美元（台幣9.98兆元）的波動，這將是這家人工智慧巨頭有史以來最大的財報後市值波動，因為投資者正在尋找人工智慧繁榮是在加速、還是降溫的訊號。

分析公司Option Research & Technology Services （ORATS） 的數據顯示，根據輝達選擇權暗示，該公司在周三收盤後公佈季度業績後，股價將有約7%的波動空間。

路透的一項分析發現，以輝達目前的市值約4.6兆美元計算，選擇權隱含的股價變動將是這家人工智慧領頭羊公司在季度財報發布後單日市值變動最大的一次。

ORATS數據顯示，過去12個季度，該公司股價在公佈業績後的第二天平均上漲7.3%。這將超過該公司在2024年2月公佈季度業績後創下的2760億美元的市值漲幅。

輝達在標普500指數中約佔8%的權重，以及其在人工智慧領域的市場領導地位，都使這些結果更具意義。

