7旬醫師夫婦「砸800萬退休金」搬進高級養老院 因忽略1事半年後超後悔

〔財經頻道／綜合報導〕許多人在年老後會考慮入住養老院，然而，卻可能面臨意想不到的麻煩。日本一對經濟條件優渥的退休醫師夫婦，他們合計月領超過30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休年金，並擁有逾4000萬日圓（約新台幣803萬元）的儲蓄，他們決定砸錢入住首都圈一家高級養老設施，然而，僅僅6個月後，卻因為忽略「人際關係問題」，最終他們便黯然決定退房，原本嚮往的「理想晚年生活」，卻因難以預料的人際關係糾紛而破滅。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，78歲的飯田孝彥先生（化名）是一名前內科醫師，和76歲的妻子芳子女士（化名，前護理師）合計每月領有超過30萬日圓的退休年金，並擁有逾4000萬日圓的儲蓄，芳子當時說「孩子們都已經獨立了，我們夫婦討論著『趁著身體還健康，找到一個終老之處吧』。」

兩人選擇了一家高檔的私人養老機構，該處提供超過30平方公尺的個人空間、24小時照護及醫療服務，每月費用約35萬日圓（約新台幣7萬元）。雖然高昂，但夫婦倆的養老金不少，他們判斷「資金上沒有問題」，便立刻決定入住。芳子女士回憶，一開始入住時，環境與鄰居素質都符合預期，感覺「真的非常理想」。然而，先是在入住約2個月後，情況急轉直下。

據飯田夫婦所述，他們在公共空間談話時，頻繁遭到一位男性入住者指責「聲音太吵」。隨後，該入住者開始在電梯裡施加無言的壓力，甚至對他們早晨的問候置之不理。在這種排擠氛圍下，其他鄰居也逐漸與飯田夫婦保持距離，導致兩人遭受嚴重的孤立感。

面對這份精神上的折磨，飯田夫婦曾向養老院方尋求協助，但院方的回應卻是「入住者之間的問題請當事人自行解決」，採取了消極且不作為的態度，孝彥先生當時認為「精神上變得非常難受……我感覺如果繼續待在這裡，心情會非常鬱悶。」

最終，他們在入住僅半年後，便忍痛放棄了這處高價的「終老之所」，目前暫住於長子的公寓，重新開始尋找新的住處。芳子女士語重心長地總結道「我們不是因為經濟困難，但我們深深體會到，無論條件多好，『在人群中生活』都不是一件簡單的事。」

這起案例為準備入住收費養老設施的高齡者提供了一個重要的警示，高級養老院或服務式高齡者住宅，雖然在硬體設施和醫療照護上提供「安心」的保障，但入住者之間的「人際關係」與設施管理方在處理軟性服務上的能力，才是決定居住品質的關鍵。高齡者在選擇養老機構時，應將設施對入住者糾紛的處理機制、社區氛圍及活動安排等因素納入重點考量。

