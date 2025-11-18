IDC：平板中止連6季回溫 Q3出貨年減4.4％

國際數據資訊觀察前五大品牌廠第三季銷售情形，蘋果維持市場龍頭地位。（彭博檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕研調機構國際數據資訊（IDC）指出，2025年第三季全球平板電腦出貨3800萬台、年減4.4%。過去六季受到產品汰換潮與更新機種帶動強勁成長，但本季開始出現降溫跡象。此外，上半年因關稅疑慮導致的預先備貨，使得庫存水位偏高，也是拖累第三季銷售表現的原因之一。

國際數據資訊觀察前五大品牌廠第三季銷售情形，蘋果（Apple）維持市場龍頭地位，出貨1320萬台、年增5.2%。儘管去年同期因新款iPad Pro與iPad Air上市、基期偏高，原本預期今年將面臨困難比較，但10.9吋iPad單季銷售情況仍屬強勁，助力出貨量顯著增長。

三星（Samsung）方面，第三季出貨690萬台、年減1.9%，居品牌廠第二名，主要受惠於消費市場表現穩健，且旗下平板主攻高階S10、S11系列，同時擴大平價A系列的布局，不過，商用專案較去年同期減少，使整體出貨略有下滑。聯想（Lenovo）位居第三，單季出貨370萬台、年增22.6%，該公司由於推出多款小新Pad新品，並在消費市場積極出貨，帶動整體成長。

華為（Huawei）第三季位居出貨第四名，數量為340萬台、年增3.7%，雖然中國市場因去年同期基期較高而略有下滑，但憑藉MatePad Mini新品上市，以及拉美、歐洲、中東市場的持續推進，帶動整體增長。小米（Xiaomi）則維持第五名，出貨250萬台、年增7.2%，新產品如Pad 8、Pad 8 Pro與Redmi Pad 2上市後，持續帶動成長動能。

國際數據資訊分析，平板市場正在從疫情帶動的需求轉向穩定、以價值為核心的成長模式。隨著汰換週期拉長，出貨開始趨緩，但AI強化功能、可拆式設計以及顯示技術創新、仍讓消費與企業端保持活躍。市場短期將著重以生產力為核心的中高階裝置帶動復甦，此外，新興市場需求仍穩定，教育採購、政府數位化推動，以及智慧手機品牌擴大平板產品線，皆持續支撐出貨量。

